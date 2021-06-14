День ангела Веры 14 июня: поздравления в СМС и открытках и значение имени

14 июня отмечают день ангела Веры. Имя с греческого языка означает вера, служение Богу. Также это еще сокращенная форма женских имен Венера, Вероника, Верония.

Женщина с этим именем не доверяет словам людей, однако обращает внимание на их поступки и действия.

Верочка подвержена частым приступам меланхолии и подавленности. Хотя все дела и проекты, которые она делает, идут хорошо.

Она обладает хорошими организаторскими способностями. Вера очень умная и сообразительная.

Веруня никогда не идет на поводу своих желаний, что дает ей возможность избежать многих ошибок.

Работу Верочка обычно воспринимает только как средство заработка. О увлеченности труда преимущественно говорить не приходится. Больше всего ей подойдет профессия учителя, инженера, биолога или скульптора.

По случаю именин Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ​​ангела Веры. Обязательно поздравьте знакомых — им определенно будет приятно.

СМС-поздравления с днем ангела Веры

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С Днем Веры красивой,

Надежды святой,

Любви лишь счастливой —

Пусть будут с тобой!

Желаю, чтоб часто

Улыбки цвели,

Удача и счастье

Путь к сердцу нашли!

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Милая Вера, желаю всегда

От счастья сиять и почаще смеяться!

Пускай станет явью любая мечта

И будет добро все к тебе возвращаться!

Желаю, чтоб в жизни любое мгновение

Дарило улыбки, любовь и тепло!

Отличным пусть будет твое настроение,

Чтобы во всем тебе, Вера, везло!

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Я спешу тебя поздравить,

И здоровья пожелать!

Чтоб тебе, красотка Вера,

В жизни горя не видать!

Чтоб душа цвела и пела,

Рядом были чтоб друзья,

Я желаю тебе, Вера,

Много счастья и добра!

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Верочка, пускай все твои заветные мечты осуществятся, а жизнь преподносит множество приятных сюрпризов! Желаю тебе всегда хранить в сердце веру, а душу наполнять любовью и добром! Пусть каждый твой денечек будет невероятно удачным и сказочно счастливым!

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Вера! Хочу сегодня тебя от всего сердца и души поздравить, пожелать много-много везения, удачи, здоровья и побольше хороших поводов для улыбки! Бодрости, энергии тебе и пусть все мечты как можно быстрее воплощаются в реальность!

Картинки-поздравления с днем ангела Веры

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Календарь праздников на июнь

В июне будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица, а также множество неофициальных.

В частности, 20 июня празднуют День отца, а 27 июня — День молодежи.

Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.