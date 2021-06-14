День ангела Веры 14 июня: поздравления в СМС и открытках и значение имени

14 июня отмечают день ангела Веры. Имя с греческого языка означает вера, служение Богу. Также это еще сокращенная форма женских имен Венера, Вероника, Верония.
Женщина с этим именем не доверяет словам людей, однако обращает внимание на их поступки и действия.
Верочка подвержена частым приступам меланхолии и подавленности. Хотя все дела и проекты, которые она делает, идут хорошо.
Она обладает хорошими организаторскими способностями. Вера очень умная и сообразительная.
Веруня никогда не идет на поводу своих желаний, что дает ей возможность избежать многих ошибок.
Работу Верочка обычно воспринимает только как средство заработка. О увлеченности труда преимущественно говорить не приходится. Больше всего ей подойдет профессия учителя, инженера, биолога или скульптора.
По случаю именин Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Веры. Обязательно поздравьте знакомых — им определенно будет приятно.
СМС-поздравления с днем ангела Веры
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С Днем Веры красивой,
Надежды святой,
Любви лишь счастливой —
Пусть будут с тобой!
Желаю, чтоб часто
Улыбки цвели,
Удача и счастье
Путь к сердцу нашли!
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Милая Вера, желаю всегда
От счастья сиять и почаще смеяться!
Пускай станет явью любая мечта
И будет добро все к тебе возвращаться!
Желаю, чтоб в жизни любое мгновение
Дарило улыбки, любовь и тепло!
Отличным пусть будет твое настроение,
Чтобы во всем тебе, Вера, везло!
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Я спешу тебя поздравить,
И здоровья пожелать!
Чтоб тебе, красотка Вера,
В жизни горя не видать!
Чтоб душа цвела и пела,
Рядом были чтоб друзья,
Я желаю тебе, Вера,
Много счастья и добра!
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Верочка, пускай все твои заветные мечты осуществятся, а жизнь преподносит множество приятных сюрпризов! Желаю тебе всегда хранить в сердце веру, а душу наполнять любовью и добром! Пусть каждый твой денечек будет невероятно удачным и сказочно счастливым!
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Вера! Хочу сегодня тебя от всего сердца и души поздравить, пожелать много-много везения, удачи, здоровья и побольше хороших поводов для улыбки! Бодрости, энергии тебе и пусть все мечты как можно быстрее воплощаются в реальность!
Картинки-поздравления с днем ангела Веры
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Календарь праздников на июнь
В июне будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица, а также множество неофициальных.
В частности, 20 июня празднуют День отца, а 27 июня — День молодежи.
Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.