Основатель компании Microsoft Билл Гейтс поделился списком книг, которые рекомендует прочитать летом.

В последнее время бизнесмен обращает внимание на книги о сложных отношениях между человечеством и природой.

1. Гаснет свет: Гордость, заблуждение и падение General Electric (Lights Out: Pride, delusion, and the fall of General Electric). Авторы — Тед Манн и Томас Грита.

Гейтс признался, что на протяжении нескольких лет думал, как компания General Electric могла потерпеть поражение. И именно эта книга ответила на все его вопросы, поскольку авторы пристально смотрят на ошибки и оплошности, допущенные руководством GE.

2. Под белым небом: природа будущего (Under a white sky: The nature of the future). Автор — Элизабет Колберт.

— Автор пишет о нескольких способах вмешательства людей в природу, в том числе о генном побуждении и геоинженерии — две темы, которые меня особенно интересуют, — сказал Гейтс.

3. Земля обетованная (A Promised Land). Автор -Барак Обама.

— Мемуары Обамы охватывают его ранний срок правления вплоть до операции 2011 года, в ходе которой был убит Усама бен Ладен.

Он необычайно честно рассказывает про свой опыт работы в Белом доме. Это увлекательный взгляд на то, каково управлять страной в трудные времена, — сказал Гейтс.

4. Ярус (The Overstory). Автор — Ричард Пауэрс.

По словам Гейтса, это один из самых необычных романов, которые он читал за последние годы. Автор рассказывает о жизни девяти человек и исследует их связь с деревьями.

— Несмотря на то, что в книге довольно радикально рассматривается необходимость защиты лесов, я был тронут страстью каждого героя к своему делу и прочитав книгу захотел узнать о деревьях еще больше, — поделился бизнесмен.

5. Элегантная защита: новая необычная наука об иммунной системе. Повесть в четырех жизнях (An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives). Автор — Мэтт Рихтел.

В книге описана история четырех пациентов, страдающих проблемами с иммунной системой.

— Рихтел написал свою книгу до пандемии, но это исследование иммунной системы человека поможет вам понять, что нужно для того, чтобы остановить Covid-19, — подытожил Гейтс.

