15 июня день ангела отмечают женщины с именем Ульяны. Существует версия, что это имя является производным от Юлия и Юлианна и означает та, которая принадлежит к роду Юлия.
Ульяны всегда четко знают, к чему стремятся. Благодаря этому почти всегда достигают желаемого. Именно поэтому их не пугает монотонная и кропотливая работа.
Дом Ульяны всегда является образцом порядка и уюта.
Ульян очень любят люди, потому что они никогда не сплетничают и умеют беречь тайны.
В именины Ульяны 15 июня Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
Поздравление с днем ангела Ульяны в СМС
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Пусть судьба почаще лечит
Тебя сладкою пилюлей,
Будь любима и счастлива,
Фантастическая Уля.
***
Уле пожелаю настроения,
Чтоб улыбкой сияли глаза.
Пусть посвящают тебе стихотворения,
И обходит стороною гроза.
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Оптимизм и свет в имени твоем,
Улечка, Ульяна, песнь тебе поем.
Желаем счастья много-много лет,
И любовь, как в сказке, как кометы след.
Поздравление с днем ангела Ульяны в открытках
Сколько выходных на Троицу 2021
Понедельник, 21 июня, в Украине будет выходным днем, потому что в воскресенье, 20 июня, украинцы будут отмечать Троицу.
Перенос выходных дней, когда государственные праздники выпадают на субботу или воскресенье, регулируется постановлением Кабмина.
Подробнее о том, сколько будет выходных на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.