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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Ульяны – лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

жінка, дівчина

15 июня день ангела отмечают женщины с именем Ульяны. Существует версия, что это имя является производным от Юлия и Юлианна и означает та, которая принадлежит к роду Юлия.

Ульяны всегда четко знают, к чему стремятся. Благодаря этому почти всегда достигают желаемого. Именно поэтому их не пугает монотонная и кропотливая работа.

Дом Ульяны всегда является образцом порядка и уюта.

Ульян очень любят люди, потому что они никогда не сплетничают и умеют беречь тайны.

В именины Ульяны 15 июня Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Поздравление с днем ангела Ульяны в СМС

***

Пусть судьба почаще лечит
Тебя сладкою пилюлей,
Будь любима и счастлива,
Фантастическая Уля.

***

Уле пожелаю настроения,
Чтоб улыбкой сияли глаза.
Пусть посвящают тебе стихотворения,
И обходит стороною гроза.

***

Оптимизм и свет в имени твоем,
Улечка, Ульяна, песнь тебе поем.
Желаем счастья много-много лет,
И любовь, как в сказке, как кометы след.

Поздравление с днем ангела Ульяны в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Сколько выходных на Троицу 2021

Понедельник, 21 июня, в Украине будет выходным днем, потому что в воскресенье, 20 июня, украинцы будут отмечать Троицу.

Перенос выходных дней, когда государственные праздники выпадают на субботу или воскресенье, регулируется постановлением Кабмина.

Подробнее о том, сколько будет выходных на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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