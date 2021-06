15 июня на выставке E3 2021 состоялась презентация Nintendo Direct, которая длилась меньше часа и была сосредоточена на проектах, которые появятся на Nintendo Switch.

Но компания решила почти не рассказывать о видеоиграх, которые выйдут в течение следующих лет, а преимущественно сосредоточилась на проектах, которые должны выйти в 2021 году.

Начали Nintendo с анонса нового бойца для видеоигры Super Smash Bros. Ultimate. Им стал Казуя из серии Tekken.

Он станет предпоследним персонажем во втором сезонном абонементе для видеоигры.

Также известно, что коллекция Life is Strange появится на платформе Nintendo Switch, вместе с новой частью с подзаголовком True Colors.

Ценителям видеоигр для компании анонсировали Mario Party Superstars, состоящей из более 100 классических мин-игр и пяти полей для игры.

Они подобраны из лучших классических игр и полей из предыдущих частей и точно должны быть по душе всем фанатам серии.

Не обошлось и без новой части серии Metroid с подзаголовком Dread. Она будет выполнена в 2.5D, как и один из ремастеров на Nintendo 3DS.

Во время презентации подтвердили, что это — никакой не ремастер, а полноценная новинка в серии.

Вахахахаха — Варио возвращается на Nintendo Swich. По-прежнему WarioWare: Get It Together — будет видеоигрой для компании.

Это — коллекция комичных мини-игр с необычными персонажами. Также подтвердили, что будет специальный режим для прохождения двумя игроками.

Японская ролевая игра Shin Megami Tensei 5 получила дату релиза — 12 ноября. Игроки примут под контроль обычного японского школьника, попавшего в другой Токио — постапокалиптический мир, где правят ангелы и демоны.

Теперь ему придется путешествовать этим миром, борясь с его жителями.

Основной геймплей серии останется без изменений. Во время боя у игроков и оппонентов будут свои ходы, и чем больше слабостей они будут находить друг в друга, тем больше времени им будет предоставляться на собственные действия. Конечно, никуда не денется механика вербовки демонов. При желании большинство столкновений можно будет завершить без кровопролития.

Fatal Frame: Maiden of Black Water также наконец-то заглянет на Nintendo Switch. Это — одна из самых недооцененных видеоигр в жанре Survival Horror.

Игроки будут бороться с привидениями, но в их распоряжении будет только фотокамера.

А чтобы играть было еще страшнее, разработчики ввели механику, которая позволяет легче расправляться с привидениями только тогда, когда они будут подходить ближе.

Nintendo завершила презентацию рядом анонсов в серии Legend of Zelda. Показали дополнение для видеоигры Hyrule Warriors: Age of Calamity, а затем рассказали о нюансах управления в The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Вишенкой на торте стало продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Теперь игроки смогут путешествовать не только по землям и подземельем Хайрула, но и подняться в небо, где также будет много локаций для исследования.

По трейлеру игры можно сделать вывод, что часть Хайрула полностью перенесут в воздух.

К сожалению, видеоигру планируют выпустить только в 2022 году, но, учитывая ситуацию в мире, даже такое большое окно релиза не дает гарантию, что мы сможем испытать сиквел Legend of Zelda: Breath of The Wild в следующем году.

В общем Nintendo правильно сделала, что сосредоточились преимущественно на видеоиграх, которые должны выйти до конца этого года, особенно учитывая их страсть к проведению презентаций несколько раз в год.

Пусть презентация была не такой зажигательной, как у Microsoft, но зато она дает четкое понимание, какие проекты выйдут для ценителей консоли Nintendo Switch в ближайшее время.

Xbox на E3 2021

Также большим количеством анонсов на E3 2021 смогли похвастаться на презентации Xbox и Bethesda.

Украинские игроки наконец узнали дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, увидели, как выглядит Starfield, и что собой представляет мультиплеер Halo Infinite.

Фото: Nintendo

Видео: Nintendo