Уже вскоре украинцев ждут три выходных. Это удачный период для того, чтобы встретиться с друзьями, провести время с семьей и сходить в кино на просмотр интересного фильма.

Что посмотреть в кино на выходных — читайте на Фактах ICTV.

Круэлла

Компания Disney экранизировала историю становления культовой злодейки Круэллы Де Виль. События фильма разворачиваются в Лондоне в 1970-е годы, когда юная и изобретательная мошенница Эстелла решила покорить мир моды.

Но познакомившись с легендой моды Баронессой фон Хеллман, девушка вынуждена принять свою жестокую сторону и стать неприятной, модной и мстительной Круэллой. Главную роль в фильме сыграла лауреатка премии Оскар Эмма Стоун.

Лука

Это идеальный фильм для просмотра всей семьей. Компании Disney и Pixar снова объединились для того, чтобы показать зрителям приключения главного героя Луки.

События разворачиваются на живописном побережье Итальянской Ривьеры, где Лука взрослеет и познает мир.

Битва миров

Это приключенческий фильм с элементами фантастики и экшна. В основе сюжета — история Конґвена, автора серии фэнтезийных романов.

Герой книги хочет отомстить за сестру и преодолеть бога Редмэйна, но на этом пути его ждут нелегкие испытания и масштабные битвы. А самое интересное то, что события романа способны менять реальность, в которой живет сам автор.

Форсаж 9

Это одна из самых ожидаемых новинок мирового кинематографа. В новой части известного фильма Донимик Торетто вместе со своей семьей планирует жить мирной жизнью без риска.

Однако, как оказалось, у судьбы на него — другие планы. Он вынужден сойтись в противостоянии с младшим братом Якобом.

Спирит: дикий мустанг

Мультфильм стал продолжением анимационной истории Спирит: Душа прерий (2002 год).

В новой части 12-летняя девочка Лаки отправилась в невероятное путешествие вместе с мустангом, которого она назвала Спирит.

Ограбление по-джентльменски

Это динамичный триллер, в основе которого лежит история международного вора Ричарда Пейса и кража века.

Группа современных Робин Гудов планирует похитить миллионы золотых слитков, хранящихся в одной из самых безопасных тюрем на земле. Но, кроме денег, Ричард Пайс хочет отомстить мошеннику-бизнесмену Шульцу за свое заключение.

Сериал Сплетница возвращается

Стриминговий сервис HBO Max представил первый трейлер американского подросткового сериала Сплетница 2021.

Лента станет продолжением культового сериала 90-х и будет состоять из десяти эпизодов. Премьера первой серии состоится 8 июля 2021 года. Зрители увидят, как изменилась жизнь подростков в элитной школе на Манхэттене.

Фото: Kinoman