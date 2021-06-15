В лунном календаре на июнь 2021 года на человека и природу будут влиять различные события.

Негативными будут дни, когда на небе будет новолуние, полная Луна, первая или последняя его четверть.

В это время взаимодействие Луны и Солнца будет особенно усиленным.

Именно поэтому Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь на июнь 2021, который укажет на благоприятные, нейтральные и негативные дни.

Фазы Луны в июне 2021 года

Третья четверть – 2 июня 2021 года,

Новая Луна – 10 июня 2021 года,

Первая четверть – 18 июня 2021 года,

Полнолуние – 24 июня 2021 года.

Лунный астропрогноз на 1 июня

День для любой активности. Особенно полезными будут физические упражнения. Если погода будет способствовать, можно позагорать и покупаться. Если вы давно планировали поездку или путешествие, то сделать это лучше именно в 21-й лунный день.

Лунный астропрогноз на 2 июня

22-й лунный день отлично подходит для размышлений и переосмысления. Это идеальное время для анализа своего жизненного опыта и планов на будущее. Встречи с партнерами и коллегами будут особенно продуктивными.

Лунный астропрогноз на 3 июня

В этот день стоит быть осмотрительными и не браться за новые дела. Неожиданно может появиться зависть и ревность со стороны коллег и партнеров. Не исключено, что найдется кто-то, кому захочется вам досадить.

Лунный астропрогноз на 4 июня

Нейтральный и довольно пассивный день. Новые дела лучше пусть подождут до других времен. Сосредоточиться лучше уже на начатых делах.

Во время общения с другими людьми не стоит провоцировать конфликты.

24-й день – идеален для планирования беременности, лечения или профилактики здоровья.

Лунный астропрогноз на 5 июня

25-й лунный день будет удачным для торговли, судебных дел, переезда или командировок.

Будет замечательно, если вы сможете выспаться, отдохнуть и заняться спокойными делами. Полезной будет концентрация на вопросах духовности.

Возможно обострение хронических болезней.

Лунный астропрогноз на 6 июня

Сложный и критический день. Стоит вообще воздержаться от активных действий, чтобы сохранить жизненные силы.

Посвятите день посту, освободитесь от ненужных контактов.

Лунный астропрогноз на 7 июня

Лучше всего посвятить время решению давних проблем. Именно в этот день вам удастся увидеть ситуацию под другим углом и обратить внимание на вещи, которых не замечали раньше.

Общение с пожилыми людьми будет особенно полезным – усвоите немало житейской мудрости.

Лунный астропрогноз на 8 июня

Благоприятный день для любых дел – от покупки нового автомобиля до ремонта квартиры.

Могут появиться незначительные проблемы со здоровьем.

Партнеры дадут советы, которые уберегут от неприятностей.

Лунный астропрогноз на 9 июня

Довольно неблагоприятный день. Ожидается снижение жизненного тонуса организма, проявление хронических болезней. Высока вероятность депрессивного состояния и травм.

Лучше решать только самые необходимые вопросы и пытаться сосредоточиться на позитивных мыслях.

Лунный астропрогноз на 10 июня

День подведения итогов и завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное время.

Лучше посвятить время общению с близкими родственниками или старыми партнерами, которые могут дать дельный совет и поддержать.

Полезным будет покаяться в прошлых грехах и простить обидчиков.

Лунный астропрогноз на 11 июня

Идеальное время для начала тренировок, лечебного голодания или диеты.

Любые начинания придадут энергии и сил. Реализовать их будет проще, если не будете чувствовать злости и скупости.

Лунный астропрогноз на 12 июня

День борьбы, агрессивности и обострения конфликтов даже между близкими людьми.

Чтобы не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно сдерживать негативные эмоции. Помогут в этом физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 13 июня

День хорош для активных контактов и торговых операций.

Стоит воздержаться от поверхностных суждений, чтобы не прибегнуть к необоснованному риску.

Лунный астропрогноз на 14 июня

Пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнения могут существенно изменить ваши планы и перечеркнуть все начинания.

Старайтесь избежать негативных воздействий извне. Особое внимание обратите на то, что сегодня будете потреблять в пищу.

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Лунный астропрогноз на 15 июня

Один из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день появляется дар предвидения, обостряется интуиция и открываются различные способности.

Легко налаживаются контакты. Идеальное время для романтических свиданий.

Лунный астропрогноз на 16 июня

Очень плодотворный период для рабочих дел. Однако будут способствовать успеху высокая самоорганизованность, внимательность и ответственность.

Высоки шансы, что ваши идеи поддержат родственники и близкие люди.

Лунный астропрогноз на 17 июня

Благоприятное время для любой вдумчивой и серьезной работы.

Успешными будут любые банковские и операции с недвижимостью.

Отличный день для обучения, повышения квалификации и самосовершенствования.

Лунный астропрогноз на 18 июня

Достаточно сложное время для общения с коллегами и партнерами. Немало сил и времени придется потратить на старые незавершенные дела.

День удачен для путешествий, командировок, переезда на новое место.

К новым делам в это время стоит серьезно подготовиться.

Лунный астропрогноз на 19 июня

Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обманом и иллюзиями. Не следует демонстрировать негативное отношение к окружающим. Обострение конфликта и конфронтация пользы не принесет.

Лучше сосредоточиться на продолжении начатых дел.

Лунный астропрогноз на 20 июня

Благоприятное время для творчества, любви и духовных поисков.

Будут удаваться все дела. Неприятные события если и случатся, что маловероятно, то не нанесут особого вреда.

Лунный астропрогноз на 21 июня

Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного календаря. Воплощение любых планов и замыслов будет иметь желаемые результаты с наименьшими затратами сил с Вашей стороны.

Можно смело отправляться в долгое путешествие.

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Лунный астропрогноз на 22 июня

Не особо благоприятный день для любовных и других межличностных отношений из-за высокой вероятности конфликтов и разногласий.

День лучше посвятить благотворительности, помощи ближним.

Лунный астропрогноз на 23 июня

День самоанализа. Если удастся увидеть свои ошибки и усвоить урок, то можно изрядно укрепить свое положение в глазах окружающих.

Ожидается всплеск творческой энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 24 июня

Наиболее благоприятный день для важных начинаний. Сегодня все ваши предложения услышат и учтут, но стоит тщательно все обдумать.

Хорошее время для укрепления родственных связей.

Лунный астропрогноз на 25 июня

День соблазнов. События будут зависеть от вашего выбора и реакций.

Существует вероятность ухудшения отношений с людьми, которые с вами рядом.

Лунный астропрогноз на 26 июня

Довольно гармоничный день. Избыток сил лучше направить в творчество или для занятий спортом, чтобы энергия не вылилась в агрессивные действия.

Лунный астропрогноз на 27 июня

День ощущения радости от бытия и внутренней свободы.

Идеальное время для заключения брака, борьбы с комплексами.

Лунный астропрогноз на 28 июня

Довольно неблагоприятный день. Могут возникнуть неожиданные проблемы, для решения которых понадобится максимальное благоразумие и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 29 июня

Критический день. Лучше оставаться дома и не посещать людных мест.

В это время лучше избавиться от иллюзий, лжи, гордыни и эго.

Очень неблагоприятный день для заключения брака или партнерских соглашений.

Лунный астропрогноз на 30 июня

Идеальный день для очищения и тренировки силы духа, прозрения. День кармических возмездий.

Желательно уединиться, поскольку пребывание в коллективе грозит возникновению конфликтных ситуаций.

Полнолуние в мае 2021

26 мая около 21.00 украинцы смогут наблюдать полнолуние.

Астрологи советуют в этот период воздержаться от операций, связанных с землей и строительством.

Также полнолуние в мае 2021 года может негативно повлиять на здоровье и красоту, поэтому от изменения внешности лучше отказаться.

Подробнее о том, чего следует остерегаться во время полнолуния в мае 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.