Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |

Лучшие прически на пляж 2021

Лучшие прически на пляж 2021

Главный тренд 2021 года для причесок — естественность и ухоженность. Они должны иметь легкую фиксацию, не перегружать волосы и оставаться в надлежащем состоянии после купания в воде. Какие трендовые прически подойдут для отдыха на пляже?

Этим летом в моде по-прежнему остаются пучки, косы, гладкие хвосты, а также эффект мокрых волос.

Факты ICTV подготовили подборку трендовых причесок для пляжа.

Пять трендовых причесок на пляж

Эффект мокрых волос

Какую сделать прическу на пляж: ТОП-5

Эта прическа является трендом уже не один сезон. Ее довольно часто используют на модных показах, но она идеально подойдет для отдыха.

Эта укладка будет выглядеть уместно, стильно и женственно. Она универсальна и подходит всем женщинам с любой длиной волос.

Для этой прически нужно увлажнить волосы пеной или спреем, сделать ровный пробор и зачесать волосы за уши. Соленая вода станет прекрасным фиксатором прически. Таким образом, ваши волосы будут выглядеть эффектно и стильно.

Пучок

Какую сделать прическу на пляж: ТОП-5

Эта прическа не выходит из трендов уже несколько сезонов. Она практична, удобна и является фаворитом среди женщин на отдыхе.

Пучок имеет много вариаций. Он прекрасно смотрится как на влажных, так и на сухих длинных волосах.

Читайте
Пять удобных причесок на пляж

Низкий или высокий пучок можно сделать с помощью шпилек или резинки, зафиксировав его на затылке или макушке.

Волосы не стоит сильно затягивать, а еще можно выпустить пряди у лица. Это придаст вашей прическе естественности и легкой небрежности.

Гладкий хвост

Какую сделать прическу на пляж: ТОП-5

Такая прическа считается универсальной, но особенно эффектно она смотрится на густых и длинных волосах.

Хвосты всегда выглядят уместно и стильно, а сама прическа занимает не более двух минут. Для этого вам нужно зачесать волосы назад и зафиксировать на затылке в тугой хвост. После этого следует взять одну прядь, обернуть ее вокруг резинки и зафиксировать с помощью шпильки.

Сделать образ более ярким можно с помощью различных аксессуаров, яркой резинки для волос, банданы или же платка.

Коса

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Заплетенная коса в различных вариациях является самой популярной прической на пляже. Она прекрасно сохраняет свой вид на сухих волосах и не меняется после купания. Эта прическа имеет множество вариаций и именно поэтому так популярна.

Также косички очень удобны, поскольку после того, как вы их расплетете, можно не беспокоиться об укладке волос и сразу получить трендовые пляжные локоны.

Легкое плетение

Какую сделать прическу на пляж: ТОП-5

Такая прическа не требует больших навыков и выглядит достаточно стильно. Она подойдет для тех, кто любит распущенные волосы, но хочет сделать акцент на прическе.

Для такого варианта укладки волос необходимо взять передние пряди и заплести в тонкие косички, а остальные волосы оставить распущенными.

Уход за волосами в летнем отпуске

Во время отдыха на море соленая вода, солнце и морской воздух могут повредить структуру ваших волос и высушить их.

Именно поэтому перед посещением пляжа следует всегда использовать средство с SPF для волос, которое защитит волосы от негативного воздействия окружающей среды.

Также важно ополаскивать волосы пресной водой после купания в море, это поможет избежать раздражения на коже головы.

После пляжа необходимо использовать средства для интенсивного увлажнения волос: бальзамы, маски и спреи.

Фото: pinterest

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка