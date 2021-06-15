Какую сделать прическу на пляж: ТОП-5

Главный тренд 2021 года для причесок — естественность и ухоженность. Они должны иметь легкую фиксацию, не перегружать волосы и оставаться в надлежащем состоянии после купания в воде. Какие трендовые прически подойдут для отдыха на пляже?

Этим летом в моде по-прежнему остаются пучки, косы, гладкие хвосты, а также эффект мокрых волос.

Факты ICTV подготовили подборку трендовых причесок для пляжа.

Пять трендовых причесок на пляж

Эффект мокрых волос

Эта прическа является трендом уже не один сезон. Ее довольно часто используют на модных показах, но она идеально подойдет для отдыха.

Эта укладка будет выглядеть уместно, стильно и женственно. Она универсальна и подходит всем женщинам с любой длиной волос.

Для этой прически нужно увлажнить волосы пеной или спреем, сделать ровный пробор и зачесать волосы за уши. Соленая вода станет прекрасным фиксатором прически. Таким образом, ваши волосы будут выглядеть эффектно и стильно.

Пучок

Эта прическа не выходит из трендов уже несколько сезонов. Она практична, удобна и является фаворитом среди женщин на отдыхе.

Пучок имеет много вариаций. Он прекрасно смотрится как на влажных, так и на сухих длинных волосах.

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Низкий или высокий пучок можно сделать с помощью шпилек или резинки, зафиксировав его на затылке или макушке.

Волосы не стоит сильно затягивать, а еще можно выпустить пряди у лица. Это придаст вашей прическе естественности и легкой небрежности.

Гладкий хвост

Такая прическа считается универсальной, но особенно эффектно она смотрится на густых и длинных волосах.

Хвосты всегда выглядят уместно и стильно, а сама прическа занимает не более двух минут. Для этого вам нужно зачесать волосы назад и зафиксировать на затылке в тугой хвост. После этого следует взять одну прядь, обернуть ее вокруг резинки и зафиксировать с помощью шпильки.

Сделать образ более ярким можно с помощью различных аксессуаров, яркой резинки для волос, банданы или же платка.

Коса

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Заплетенная коса в различных вариациях является самой популярной прической на пляже. Она прекрасно сохраняет свой вид на сухих волосах и не меняется после купания. Эта прическа имеет множество вариаций и именно поэтому так популярна.

Также косички очень удобны, поскольку после того, как вы их расплетете, можно не беспокоиться об укладке волос и сразу получить трендовые пляжные локоны.

Легкое плетение

Такая прическа не требует больших навыков и выглядит достаточно стильно. Она подойдет для тех, кто любит распущенные волосы, но хочет сделать акцент на прическе.

Для такого варианта укладки волос необходимо взять передние пряди и заплести в тонкие косички, а остальные волосы оставить распущенными.

Уход за волосами в летнем отпуске

Во время отдыха на море соленая вода, солнце и морской воздух могут повредить структуру ваших волос и высушить их.

Именно поэтому перед посещением пляжа следует всегда использовать средство с SPF для волос, которое защитит волосы от негативного воздействия окружающей среды.

Также важно ополаскивать волосы пресной водой после купания в море, это поможет избежать раздражения на коже головы.

После пляжа необходимо использовать средства для интенсивного увлажнения волос: бальзамы, маски и спреи.

Фото: pinterest