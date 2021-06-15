Ночные крики и привидения владельцев. Какие тайны скрывают замки Украины

Поселок Олесько на Львовщине известен своим загадочным замком. Одна из трагических тайн Олесского замка не дает покоя и по сей день.

Воевода Иван Данилович стал обладателем поместья в XVII веке. Его дочь Марцыану влюбился брат его второй жены — Адам Жолкевский.

Но такие связи церковь строго запрещала. Все закончилось трагически в так называемой европейской зале. Вроде бы семья играла в карты и влюбленный Жолкевский поссорился с Даниловичем.

Внезапно Адам Жолкевский встал из-за стола, нанес удар кинжалом в сердце, и упал мертвым.

С тех пор будто бы в Олесском замке начали видеть странное. Кто-то говорил, что в замке и окрестностях поселился призрак, который и сейчас дает о себе знать. Даже в фондохранилище музея боятся оставаться наедине.

Видели и слышали что-то непонятное и в самом здании. У камина, по популярной легенде, появляется призрак Адама Жолкевского.

Такие признаки вполне может иметь полтергейст. Мифическое название уходит в средневековье и означает в переводе с немецкого — громкий дух.

Возможно, в Олесском замке была другая причина появления аномалий — чем якобы призрак самоубийцы. Ведь замку просто везло на суеверных хозяев.

Вскоре после Даниловича владельцем замка был Северин Ржевуский. Его род тяготел к алхимии. И именно в комнате он практиковал с магией и проводил алхимические опыты. Затем все его оборудования перевезли в Подгорецкий замок.

Замок в Подгорцах — один из крупнейших на Галичине и один из лучших в Европе. Правда во времена СССР он серьезно пострадал и нуждается в ремонте.

Хозяйничал замком тот же Станислав Матеуш Ржевуский. Он имел молодую красивую жену, которую якобы убил из ревности.

По легенде жену Станислава Матеуша Ржевуского замуровали где-то в подземелье, где вроде бы и до сих пор иногда можно услышать ее голос.

Феномен “белой дамы” Подгорецкий замок изучали даже американские исследователи. Расставили оборудования по всему замку, выключили свет и ждали привидение.

Зафиксировали силуэт человека и шаги на втором этаже в то время, когда во дворце не было ни одной живой души.

Золочевский замок заложили еще в конце XVI века. Вокруг — фортификационные стены и валы. Впоследствии здесь была резиденция короля и тронный зал. Ян Третий Собеский стал королем Речи Посполитой в 1674 году.

Комнаты расположены следующим образом. Сначала — кабинет, потом — спальня, далее — гардеробная. Мужчины и женщины спали в отдельных помещениях.

Второй этаж, где были покои хозяев, до сих пор считается мистическим. Например, 10 лет назад после ремонта работники музея заметили, что ночью вдруг включается свет.

Впоследствии аномалия прекратилась. Хотя, самые страшные события были не в самом замке, а в воротах. В XIX веке при Австро-Венгрии, а затем и во времена Польши — здесь была тюрьма. Когда в 1939 году сюда пришли войска НКВД — из тюрьмы сделали настоящий застенок.

Расстреливали людей на первом этаже. Когда с началом независимости начали делать музей, первые охранники пришли в ужас — ведь слышали странные звуки.

Исследовать научно Золочевский замок так и не смогли. Ведь вскоре местные пригласили священника. Через некоторое время странные звуки прекратились. Но легенды об украинском полтергейсте гуляют до сих пор.

Парад загадочных огней в небе Киева

Ночью 8 мая в Киеве местные жители увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом в небе.

Как сообщили Фактам ICTV очевидцы события, колонна пролетела над поселком городского типа Дымер, расположенного в Киевской области примерно в 22.40.

Летящие звезды очень удивили украинцев, однако оказалось, что в ночном небе двигался парад спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.