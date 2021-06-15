Польская студия CD Projekt заявила, что игра Cyberpunk 2077 снова будет доступна в магазине PlayStation Store. Ее можно будет приобрести с 21 июня.

Об этом сообщается на сайте компании-разработчика в разделе для инвесторов.

В Sony пока эту информацию не комментировали.

Cyberpunk 2077 отсутствовала в PlayStation Store около полугода. Sony убрала игру из магазина через неделю после ее выхода — в декабре 2020 года. Причиной стало большое количество гневных отзывов пользователей, которые жаловались на низкую производительность игры и массу других недочетов.

После этого разработчики выпустили для Cyberpunk 2077 множество патчей, которые должны были исправить баги в игре.

По данным СМИ, официальное подтверждение возращения игры в PlayStation Store ожидается на днях.

Хакеры украли исходный код Cyberpunk 2077

Ранее хакеры украли исходные коды игр Cyberpunk 2077 и Witcher 3. Злоумышленники оценили их стоимость минимум в $1 млн. Исходные коды выложили на аукцион на форуме Expoit.

При этом хакеры готовы были без торга отдать лот покупателю, который предложил бы $7 млн.

Источник: CD Projekt