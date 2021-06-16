В мире и Украине 16 июня отмечают Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки), который учредила Организация африканского единства. Праздник призван привлечь внимание международных организаций и политиков к проблемам, с которыми сталкиваются дети в Африке.
Такую дате проведения выбрали неслучайно. В этот день в 1976 году в Южно-Африканской Республике тысячи детей вышли на протест с требованием повысить качество образования, также они отстаивали право на обучение на родном языке.
Тогда силы правительственной охраны расстреляли сотни детей. Во время митингов с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года погибли 575 человек и около 6 тыс. были арестованы.
Народные приметы на 16 июня:
- Если весь день будет дождь, то ждите много грибов.
- Если заметите много росы утром, то это к хорошему урожаю конопли и льна.
- Присмотритесь к своей собаке, если она плохо ест или спит, то это к дождю.
- Если в этот день будет гроза, то с уборкой сена возникнут проблемы.
Что нельзя делать 16 июня:
- Если вам приснится сон с 15 на 16 июня, то не рассказывайте о нем никому.
- Также не стоит заключать любые сделки.
Именины 16 июня
В этот день именины празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил и Павел.
Выходные в июне
В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Государственный и церковный праздники подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.
В первый летний месяц будет четыре субботы и четыре воскресенья, которые в Украине традиционно являются выходными днями.