В мире и Украине 16 июня отмечают Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки), который учредила Организация африканского единства. Праздник призван привлечь внимание международных организаций и политиков к проблемам, с которыми сталкиваются дети в Африке.

Такую дате проведения выбрали неслучайно. В этот день в 1976 году в Южно-Африканской Республике тысячи детей вышли на протест с требованием повысить качество образования, также они отстаивали право на обучение на родном языке.

Тогда силы правительственной охраны расстреляли сотни детей. Во время митингов с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года погибли 575 человек и около 6 тыс. были арестованы.

Народные приметы на 16 июня:

Если весь день будет дождь, то ждите много грибов.

Если заметите много росы утром, то это к хорошему урожаю конопли и льна.

Присмотритесь к своей собаке, если она плохо ест или спит, то это к дождю.

Если в этот день будет гроза, то с уборкой сена возникнут проблемы.

Что нельзя делать 16 июня:

Если вам приснится сон с 15 на 16 июня, то не рассказывайте о нем никому.

Также не стоит заключать любые сделки.

Именины 16 июня

В этот день именины празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил и Павел.

Выходные в июне

В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Государственный и церковный праздники подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.

В первый летний месяц будет четыре субботы и четыре воскресенья, которые в Украине традиционно являются выходными днями.