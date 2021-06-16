День ангела Игоря (18 июня) — поздравления в СМС и открытках, значение имени

День ангела Игоря празднуют несколько раз в год, в том числе 2 октября, 18 марта и 18 июня.

Это имя имеет скандинавское происхождение и означает воинство и сила.

Игори с детства отличаются большим желанием работать и самостоятельностью. Также для них важно мнение родителей, а работа в течение всей жизни является одной из главных ценностей.

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Люди, которые носят это имя обычно имеют лидерские качества, с помощью которых собирают вокруг себя много друзей. Однако они являются несколько закрытыми людьми и больше слушают, чем говорят.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки ко Дню ангела Игоря, чтобы вы могли вовремя поздравить дорогих вам людей.

СМС-поздравления:

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С Днем ангела тебя, Игорь!

С праздником хорошим,

О своих именинах не забывай,

А я от себя тебе пожелаю.

Чистого неба, солнечных дней,

Добрых людей и достатка всегда.

Веры, надежды и удачи тебе,

Юности пламя пусть не гаснет в крови!

***

С именинами, Игорь!

Поздравляем тебя очень,

И пожелать хотим тебе друг,

Чтобы ты был здоров и счастлив,

Любимый и смелый.

Все проблемы преодолевал,

А твой ангел-хранитель тебя оберегал.

***

Желаю Игорю я удачи,

Желаю самым успешным быть,

И все, что в жизни важно,

Тебе удалось свершить.

Желаю успеха во всем,

Пусть тебе улыбается удача,

И море счастья в придачу,

Тебе в жизни перепадет.

***

Поздравляю, Игорек!

Пусть добро вернется эхом,

И из множества дорог

Тебе выпадет — к успеху!

Пусть Фортуна день за днём

Твой маршрут сопровождает,

Чтоб везло тебе во всем,

И ты жил, не унывая!



***

Игорь, с праздником тебя! Ты достоин счастья и достатка. От души тебе желаем процветания и чудес. Пусть во всем будет видимый прогресс!

***

С Днем ангела, Игорь! Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и защищал от неудач.

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Игорь, хочу поздравить с праздником! Желаю счастья в жизни, удачи и исполнения желаний! Никогда не отступай, больших свершений!

Поздравления в открытках:

Церковные праздники в июне 2021

Кроме многочисленных дней ангела и именин, в июне украинцы отмечают очень важные религиозные события, в частности День Святой Троицы, который приходится на 20 число.

Чтобы не пропустить другие религиозные даты смотрите календарь церковных праздников на июнь 2021 от Фактов ICTV.