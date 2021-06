После года перерыва в онлайн-режиме вернулась самая большая ежегодная выставка видеоигр E3 2021. Хотя в мире до сих пор царит эпидемия, разработчики нашли возможность поделиться новостями о проектах, в которые мы сможем сыграть в ближайшее время.

За время выставки мы увидели ряд невероятных видеоигр, многие из которых выйдут до конца этого года.

А также услышали новости о проектах, релиза которых ждут уже не один год.

Факты ICTV рассказывают о топ-10 анонсах на E3 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Для украинских игроков самым большим сюрпризом на E3 2021 стал первый показ геймплея видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, за разработку которого отвечает украинская GSC Game World.

Вместе с тем анонсировали и дату выхода проекта – 28 апреля 2022 года. События видеоигры будут происходить через несколько лет второго взрыва на Чернобыльской АЭС, который в мире в видеоигры произошел в 2006 году.

Под контролем игроков окажется сталкер-одиночка, который поставил себе цель – добраться до центра зоны отчуждения и найти артефакт невероятной силы, который несет угрозу для всех жителей зоны.

Конечно, в геймплее будет немало изменений. Теперь у каждого типа мутантов будут подтипы моделей поведения, что должно добавить вариативности каждому столкновению. То есть игрокам придется постоянно менять свою тактику боя.

Оружия также станет намного больше – более 30 видов с возможностью настраивать каждый под свой стиль игры.

Avatar: Frontiers of Pandora

Главным сюрпризом на презентации Ubisoft стала видеоигра Avatar: Frontiers of Pandora, события которой будут происходить в киновселенной Аватар режиссера Джеймса Кэмерона.

За ее разработку ответственна Massive Entertainment, известная по таким видеоиграми, как Far Cry 3 и серии Tom Clancy’s The Division.

Avatar: Frontiers of Pandora будет игрой от первого лица, в которой игроки возьмут на себя роль одного из коренных жителей Пандоры. В центре сюжета – противостояние На’Ви и RDA, которые угрожают жизни на планете.

Игроки будут путешествовать по западной границе Пандоры и познакомятся с доселе невиданной фауной.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 2022 год только для нового поколения игровых консолей.

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Во время презентации Nintendo Direct на E3 2021 наконец-то показали первый геймплей сиквела лучшей видеоигры 2017 года – The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

О новинке мало что известно, но по трейлеру можно сделать вывод, что исследование мира все еще будет важной составляющей.

Кроме того, понятно, что значительная часть сиквела перейдет в воздух, где теперь будут парить части Хайрула. Игрокам пытаются дать еще большую свободу, особенно учитывая тот факт, что разработка ведется исключительно для Nintendo Switch, а не для Wii U, как это было с предыдущей частью.

Окно выхода – 2022 год, но учитывая нестабильную ситуацию в мире, стоит рассчитывать на конец следующего года или даже перенос на начало-середину 2023 года.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Абсолютно неожиданным анонсом стала видеоигра по мотивам Стражей Галактики, которую назвали просто Marvel’s Guardians of the Galaxy. Это будет полностью одиночная игра, в которой под контролем игроков окажется Питер Джейсон Квилл, более известный как Звездный Лорд.

Стражам Галактики придется отправиться в путешествие, целью которой будет спасение мира. Разработчики подтвердили, что сюжет будет развиваться в зависимости от решений, принятых игроком по мере прохождения, однако концовка в видеоигре будет всего одна.

Сыграть можно будет только за Звездного Лорда, но участвовать в столкновениях будут и другие персонажи, а главный герой сможет отдавать им команды и координировать действия, чтобы эффективно справляться с врагами.

Можно ожидать шарма и юмора, который присутствует во всех проектах Стражей Галактики, а также драйвового саундрека 80-х годов. Кстати, долго ждать не придется, ведь Marvel’s Guardians of the Galaxy появится на всех актуальных платформах уже 26 октября 2021 года.

Battlefield 2042

Во время E3 2021 показали и первый геймплей Battlefield 2042, которая должна кардинально изменить “правила игры” в серии многопользовательских шутеров. DICE решила увеличить масштабы боевых действий в игре и все семь карт, которые будут доступны на выходе игры, будут огромными.

Кроме того, каждая из них будет уникальной за счет того, что она постоянно будет меняться. Из того, что мы увидели в трейлере, можно сделать вывод, что одну карту понемногу будет накрывать песчаная буря, и может появиться смерч, который будет затягивать в себя игроков и технику.

У игроков также появятся новые инструменты, чтобы лучше передвигаться по картам. Речь идет о вингсьюте и крюке, который позволит быстро подтягивать себя на возвышенности.

Также можно будет прямо во время матча настраивать свое оружие и технику, чтобы адаптироваться к ситуации. После первого геймплея создается впечатление, что Battlefield 2042 специально создана для того, чтобы в нее играли матчи со 128 игроками на новом поколении консолей.

Сыграть в новинку можно будет уже 22 октября 2021 года.

Halo Infinite

Одним из важнейших моментов на презентации Xbox на E3 2021 стал показ Halo Infinite, который наконец должен добраться на консоли семейства Xbox и ПК в конце 2021 года.

Компания решила не сосредотачиваться на одиночной составляющей видеоигры и показала только небольшой отрезок, в котором рассказала, что вернется ИИ-компаньон, который заменит Кортану.

В центре внимания оказался мультиплеер, который станет бесплатным для всех желающих. При желании любой владелец ПК или консолей Xbox One и Xbox Series X/S сможет загрузить его и присоединиться к баталиям в сети.

Он станет неким гибридом классического мультиплеера серии и новых идей вроде мануального использования усилений, найденных игроками на карте.

Forza Horizon 5

Еще один эксклюзив, которым Microsoft решила порадовать фанатов, стала Forza Horizon 5 – новая часть в серии гоночных симуляторов. На этот раз для исследования и гонок игрокам будет доступна Мексика с ее уникальными локациями и природой.

На старте игры будет доступно 500 автомобилей и куча разнообразных режимов, в которых игроки могут посоревноваться друг с другом. Одним из них, кстати, станет королевская битва, но подробности о ней расскажут чуть позже.

Важной частью видеоигры станут и погодные условия. Они не только будут очень сильно влиять на геймплей, но и будут самыми масштабными в серии.

Кроме того, на разных частях карты может быть разная погода. Например, ваш друг может соревноваться в гонке под дождем, тогда как вы сможете попасть в песчаную бурю или даже снегопад в горах.

Metroid Dread

Впервые за 19 лет анонсирована новая 2D часть (хотя на самом деле 2.5D) в серии Metroid с подзаголовком Dread.

Геймплейно это будет классическая видеоигра в жанре метроидвания, в которой игрокам придется в роли Семус исследовать большую карту и оснащаться новыми гаджетами для того, чтобы открывать ранее недоступные части карты.

Сама же игра напоминает Metroid: Samus Returns, вышедший для портативной платформы Nintendo 3DS, но она более кинематографична.

Сыграть в новый проект от Nintendo можно будет уже 8 октября 2021 года.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ubisoft решила продолжить свою коллаборацию с Nintendo и выпустить видеоигру Mario + Rabbids: Sparks of Hope, которая продолжает приключения Марио в противостоянии бешеным кроликам.

Это будет приключение галактического масштаба. Действительно, Марио и его компаньоны будут путешествовать по галактике в ​​попытке остановить новое зло и его приспешников. Можно надеяться, что уровни будут еще более уникальными, ведь вместе с ними будет меняться и планета.

В видеоигре будет доступно девять различных персонажей, трое из которых будут формировать команду игрока.

Релиз Mario + Rabbids: Sparks of Hope намечен на 2022 год, однако точных дат разработчики пока не называют.

Starfield

Еще одним важным, хотя и не самым большим анонсом на E3 2021 стала дата выхода нового проекта Bethesda – Starfield. Он должен выйти 11 ноября 2022 года, и разработчики обещают, что никаких переносов не будет.

Вместе с тем показали и небольшой тизер на новом игровом движке. Его изменение должно стать значительным шагом для разработчиков и начать новую эру для их проектов.

Starfield станет консольным эксклюзивом для Xbox, а также выйдет на ПК.

Фото: E3 expo

Видео: Battlefield, Xbox, Ubisoft, Nintendo, Marvel Entertainment