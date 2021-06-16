Погода в Украине в четверг, 17 июня, порадует жителей западных и северных регионов солнцем и летней жарой.

В частности, на Западе синоптики прогнозируют температуру в диапазоне +23 +27, на Закарпатье – до +29.

В северных областях ожидается от +25 до +28.

Иная ситуация на остальной территории страны. На Юге, Востоке и в Центре ливни и грозы.

В восточных и центральных областях столбики термометров поднимутся до +28.

В южных областях будет прохладнее – от +22 до +26.

В Киеве в четверг без осадков и комфортные +26 +28 в течение дня.

Жару на 17 июня прогнозирует и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такая погода обусловлена антициклоном над Европой.

— Небольшой островок западноевропейской жары забросит завтра в Украину. Еще и странным образом. Поскольку в четверг высокой предполагается температура воздуха в северных наших областях, а самой низкой — в южной части, — подчеркнула она.

Диденко уточнила, что завтра в Украине в течение дня +24 +27, на Севере местами до +28, в южной части ожидается +20 +24.

Погода в Украине летом 2021

Синоптики прогнозируют, что погода летом 2021 будет переменчивой — ожидаются периоды жары и похолодания, а июль удивит нехарактерным для этого месяца количеством осадков.

Какой будет погода в июле и августе 2021, читайте в материале Фактов ICTV.