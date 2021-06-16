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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С днем ангела Софии: лучшие поздравления в СМС и открытках

дівчата, жінки, девушки, женщины

День ангела Софии отмечают 17 июня. Имя происходит от древнегреческого имени Софиа, что значит мудрая, тактичная, сострадательная.

“Летняя” Сонечка имеет особую способность к сопереживанию другим людям. Она может стать успешным преподавателем и художником.

“Осенняя” Софья прямолинейна. Она может стать хорошим бухгалтером, фармацевтом или врачом.

“Зимняя” София имеет строгий характер. Ей прекрасно подойдут профессии детектива, прокурора, экономиста или директора какой-то компании.

“Весенняя” Соня отличается скрупулезностью и ответственностью. Она может построить прекрасную карьеру нотариуса, кассира, ревизора.

Также у именинницы с малых лет проявляется талант и склонность к музыке, рисованию и моде. Она имеет прекрасное чувством юмора, и никогда не обижается и не обращает внимания на невоспитанных людей.

Выйдя замуж, Софа становится любящей, заботливой женой, и невероятной матерью. Для Софии семья всегда будет стоять на первом месте.

СМС-поздравления с днем ангела Софии

***

Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды, в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!

***

Милая София, от души поздравляю тебя! Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.

***

София, дорогая, в этот знаменательный день, хочу тебе пожелать всего самого замечательного. Не останавливайся перед преградами, достигай своих целей, будь счастливой и любимой. Пусть в твоей жизни будет много цветов и улыбок!

***

Поздравляю тебя, милая София и желаю благоденствия и великолепия, пусть жизнь будет насыщенной и интересной, пусть успех сопровождает тебя повсюду. Будь счастлива!

***

Моя милая София,
От души я поздравляю,
Быть счастливой и любимой
Я всегда тебе желаю.

Пусть все будет, как ты хочешь,
Все сбываются мечты.
Я желаю, чтобы верой
Окрылена была ты.

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Картинки-поздравления с днем ангела Софии

День ангела София

***

День ангела София

***

День ангела София

***

День ангела София

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