Официальная презентация Windows 11 пройдет 24 июня. Однако пользователи уже могут посмотреть, как будет выглядеть новая версия операционной системы.
В сеть попали скриншоты, на которых видно, какие изменения будут в Windows 11. Позже на YouTube-канале Windows Central подтвердили, что это настоящая сборка ожидаемой ОС, однако сказали, что это только начало и не все новинки, которые ждут пользователей.
В обновленном интерфейсе новое меню Пуск, а иконки приложений теперь расположены по центру панели задач.
Версий у Windows 11 – шесть: домашняя, домашняя одноязычная, профессиональная, для образовательных учреждений, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.
Также при установке можно будет выбрать цель использования ОС — для работы, игр, образования, семейного применения, бизнеса или развлечений.
Редактор The Verge Том Уоррен в Twitter продемонстрировал работу Windows 11 и звук включения ОС.
here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI
— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa
— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
Как поставить пароль на ОС Windows
Пароль на компьютере позволит вам защитить ту информацию, которая на нем хранится.
Шифр поможет защитить от незаконного проникновения из сети или предотвратить заражение системы вирусами и шпионскими программами. Как поставить пароль на ноутбук с ОС Windows – смотрите в инструкции на Фактах ICTV.