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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Шесть версий и новый Пуск: как будет выглядеть Windows 11

Шесть версий и новый Пуск: как будет выглядеть Windows 11

Официальная презентация Windows 11 пройдет 24 июня. Однако пользователи уже могут посмотреть, как будет выглядеть новая версия операционной системы.

В сеть попали скриншоты, на которых видно, какие изменения будут в Windows 11. Позже на YouTube-канале Windows Central подтвердили, что это настоящая сборка ожидаемой ОС, однако сказали, что это только начало и не все новинки, которые ждут пользователей.

В обновленном интерфейсе новое меню Пуск, а иконки приложений теперь расположены по центру панели задач.

Версий у Windows 11 – шесть: домашняя, домашняя одноязычная, профессиональная, для образовательных учреждений, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.

Также при установке можно будет выбрать цель использования ОС — для работы, игр, образования, семейного применения, бизнеса или развлечений.

Редактор The Verge Том Уоррен в Twitter продемонстрировал работу Windows 11 и звук включения ОС.

Как поставить пароль на ОС Windows

Пароль на компьютере позволит вам защитить ту информацию, которая на нем хранится.

Шифр поможет защитить от незаконного проникновения из сети или предотвратить заражение системы вирусами и шпионскими программами. Как поставить пароль на ноутбук с ОС Windows – смотрите в инструкции на Фактах ICTV.

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