Официальная презентация Windows 11 пройдет 24 июня. Однако пользователи уже могут посмотреть, как будет выглядеть новая версия операционной системы.

В сеть попали скриншоты, на которых видно, какие изменения будут в Windows 11. Позже на YouTube-канале Windows Central подтвердили, что это настоящая сборка ожидаемой ОС, однако сказали, что это только начало и не все новинки, которые ждут пользователей.

В обновленном интерфейсе новое меню Пуск, а иконки приложений теперь расположены по центру панели задач.

Версий у Windows 11 – шесть: домашняя, домашняя одноязычная, профессиональная, для образовательных учреждений, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.

Также при установке можно будет выбрать цель использования ОС — для работы, игр, образования, семейного применения, бизнеса или развлечений.

Редактор The Verge Том Уоррен в Twitter продемонстрировал работу Windows 11 и звук включения ОС.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021