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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Какой праздник 17 июня

календарь, календар, свято

На 17 июня приходится немало важных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 17 июня, а также приметы и традиции на этот день.

В этот день верующие чтят память святителя Митрофана, который был патриархом в Константинополе. В народе этот праздник называется Митрофанов день, когда принято подпитывать землю на полях.

Также 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Праздник в 1975 году провозгласила ООН, оно призван привлекать внимание людей к проблеме засух и консолидировать усилия стран для совместной борьбы с негативными изменениями почвы.

Среди интересных праздников за границей — в США отмечают День яблочного штруделя.

Именины 17 июня

Именины празднуют: Митрофан, Петр, Иван, Назар, София, Мария, Марфа.

Приметы на 17 июня

  • Если в этот день подкормить землю в поле — будет хороший урожай.
  • Идет дождь — жди такой ​​же погоды еще несколько дней.
  • Ветер дует с севера — погода ухудшится.
  • Если небо красное — следующий день будет ветреным, ясное — будет дождь.
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Что нельзя делать 17 июня

  • Нельзя рано ложиться спать — из-за страха навлечь раннюю смерть.
  • Не стоит начинать новые дела, иначе вас может постигнуть неудача.
  • Не рекомендуется есть кислые продукты — год получится неудачным.

Фото: Depositphotos

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