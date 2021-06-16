На 17 июня приходится немало важных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 17 июня, а также приметы и традиции на этот день.

В этот день верующие чтят память святителя Митрофана, который был патриархом в Константинополе. В народе этот праздник называется Митрофанов день, когда принято подпитывать землю на полях.

Также 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Праздник в 1975 году провозгласила ООН, оно призван привлекать внимание людей к проблеме засух и консолидировать усилия стран для совместной борьбы с негативными изменениями почвы.

Среди интересных праздников за границей — в США отмечают День яблочного штруделя.

Именины 17 июня

Именины празднуют: Митрофан, Петр, Иван, Назар, София, Мария, Марфа.

Приметы на 17 июня

Если в этот день подкормить землю в поле — будет хороший урожай.

Идет дождь — жди такой ​​же погоды еще несколько дней.

Ветер дует с севера — погода ухудшится.

Если небо красное — следующий день будет ветреным, ясное — будет дождь.

Что нельзя делать 17 июня