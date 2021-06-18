Поздравления в открытках с Днем ангела Игоря пригодятся, если у вас есть друзья, родственники или коллеги с этим именем, а вы не особо красноречивы.

Картинки смогут передать главный посыл – внимание к человеку.

Именины Игоря отмечают еще 2 и 5 октября.

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День ангела Игоря отмечается в честь черниговского князя Игоря Ольговича. В 1150 году его мощи были перенесены в Спасо-Преображенский собор. Это произошло 18 июня, и поэтому для именин была выбрана именно эта дата.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Игоря.

В Украине существует множество праздников. Среди них есть государственные, неофициальные, церковные и другие. Благодаря государственным праздникам у украинцев есть дополнительные выходные.

Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.