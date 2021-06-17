День ангела Игоря (18 июня) — поздравления в СМС и открытках, значение имени

День ангела Игоря празднуют несколько раз в год, в том числе 2 октября, 18 марта и 18 июня.
Это имя имеет скандинавское происхождение и означает воинство и сила.
Игори с детства отличаются большим желанием работать и самостоятельностью. Также для них важно мнение родителей, а работа в течение всей жизни является одной из главных ценностей.
Люди, которые носят это имя обычно имеют лидерские качества, с помощью которых собирают вокруг себя много друзей. Однако они являются несколько закрытыми людьми и больше слушают, чем говорят.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки ко Дню ангела Игоря, чтобы вы могли вовремя поздравить дорогих вам людей.
СМС-поздравления:
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С Днем ангела тебя, Игорь!
С праздником хорошим,
О своих именинах не забывай,
А я от себя тебе пожелаю.
Чистого неба, солнечных дней,
Добрых людей и достатка всегда.
Веры, надежды и удачи тебе,
Юности пламя пусть не гаснет в крови!
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С именинами, Игорь!
Поздравляем тебя очень,
И пожелать хотим тебе друг,
Чтобы ты был здоров и счастлив,
Любимый и смелый.
Все проблемы преодолевал,
А твой ангел-хранитель тебя оберегал.
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Желаю Игорю я удачи,
Желаю самым успешным быть,
И все, что в жизни важно,
Тебе удалось свершить.
Желаю успеха во всем,
Пусть тебе улыбается удача,
И море счастья в придачу,
Тебе в жизни перепадет.
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Поздравляю, Игорек!
Пусть добро вернется эхом,
И из множества дорог
Тебе выпадет — к успеху!
Пусть Фортуна день за днём
Твой маршрут сопровождает,
Чтоб везло тебе во всем,
И ты жил, не унывая!
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Игорь, с праздником тебя! Ты достоин счастья и достатка. От души тебе желаем процветания и чудес. Пусть во всем будет видимый прогресс!
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С Днем ангела, Игорь! Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и защищал от неудач.
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Игорь, хочу поздравить с праздником! Желаю счастья в жизни, удачи и исполнения желаний! Никогда не отступай, больших свершений!
Поздравления в открытках:
Церковные праздники в июне 2021
Кроме многочисленных дней ангела и именин, в июне украинцы отмечают очень важные религиозные события, в частности День Святой Троицы, который приходится на 20 число.
Чтобы не пропустить другие религиозные даты смотрите календарь церковных праздников на июнь 2021 от Фактов ICTV.