Правительство Эстонии приняло решение пожертвовать 900 тыс доз вакцины против Covid-19 AstraZeneca частично в рамках донорской программы Covax, частично — напрямую странам Восточного партнерства.

Об этом сегодня, 17 июня, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время традиционной правительственной пресс-конференции.

Поскольку Эстония участвует во всех соглашениях ЕС о предварительных закупках вакцин, количество зарезервированных ею доз в результате превысило потребности населения. Излишек и было решено передать странам, у которых нет достаточного количества вакцин.

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Выделенные 900 тыс доз Эстония распределила следующим образом: 400 тыс будут переданы по программе Covax, еще столько же получат страны Восточного партнерства в рамках двусторонней гуманитарной помощи. Из них 100 тыс доз поступят в Украину, Грузию и Молдову, по 50 тыс доз — в Азербайджан и Армению.

Дополнительно Эстония отправит Министерству обороны Украины 100 тыс доз вакцины AstraZeneca. Расходы на доставку взялось покрыть Минобороны Эстонии.

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Источник: ERR