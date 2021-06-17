День медика в 2021 году будут отмечать 20 июня. Дата праздника меняется каждый год.

Вычислить самому, когда День медика в Украине, – просто, ведь он всегда выпадает на третье воскресенье июня.

Профессиональный праздник всех работников медицинской отрасли утвержден указом президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года.

Поздравляют в этот день медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров, врачей.

Стоит заметить, что есть у медиков праздник и осенью – в первое воскресенье октября отмечают Международный день медика.

Троица 2021

20 июня, кроме профессионального праздника медиков, в Украине будут отмечать Троицу 2021.

Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что выпадает на 50-й день после Светлого Воскресения Христова.

По Евангелию, именно в этот день Святой Дух, что символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына, сошел на Иисуса Христа и Деву Марию.