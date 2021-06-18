Ведущий Фактов.Спорт Андрей Ковальский получил награду За ответственное отцовство

17 июня 2021 года ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский получил награду За ответственное отцовство к празднику Дня отца, который буду отмечать 20 июня.

— Приятно быть среди тех, кого ставят в пример, — написал ведущий на странице в Facebook.

По его словам, хороших пап без суперских мам не бывает, как и наоборот. Поэтому, чтобы у ребенка все было хорошо, в семье должна царить гармония.

— Сегодня был мой последний день челленджа #татопоруч, но для меня это обычная повседневная жизнь, — добавил Ковальский.

Как объяснил ведущий, ему нравится готовить для детей, путешествовать с ними, учить их и учиться самому.

Также Андерей Ковалский поблагодарил за поддержку своей жене Татьяне Хитрик.