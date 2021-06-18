18 июня в Украине отмечается День участкового инспектора полиции.

Этот праздник был установлен в 2004 году, а дата была выбрана, поскольку в этот день 1923 года в Украине была учреждена профессия участкового инспектора.

18 июня, какой сегодня праздник

Помимо прочего 18 июня празднуется День металлурга. Этот праздник был учрежден 28 сентября 1957 года указом президиума Верховного Совета СССР.

Таким образом правительство намеревалось показать, насколько важный вклад металлурги внесли в процесс восстановления страны после Второй мировой войны.

Кроме того, в 2009 году ООН установила Международный день Нельсона Манделы. Он был одним из главных идеологов борьбы против расового неравенства и притеснений чернокожих.

Мандела стал первым чернокожим президентом Южноафриканской Республики. В период, когда ЮАР подчинялась Британской Империи, он провел в тюрьмах 26 лет, поскольку активно выступал за права человека.

Приметы на 18 июня

Если утром учуешь резкий запах травы – будет дождь;

если в этот день обильная роса – урожай будет хорошим;

если туман стелется по воде – летом будет много грибов;

если погода 18 июня хорошая – урожай зерна будет не хуже.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя вступать в разговоры с незнакомками- иначе нечисть узнает все твои тайны, чтобы направить их против тебя;

нельзя брать в руки острые предметы, иначе можно навлечь беду;

нельзя пересаживать и поливать комнатные растения – иначе цветы начнут болеть и могут вовсе погибнуть.

День ангела 18 июня

В этот день именины празднуют: Гавриил, Гордей, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Алина.

Церковный календарь 2021

Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, в этом году припало на 2 мая.

В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи.

Чтобы узнать подробнее о церковном календаре на 2021 год читайте материал Фактов ICTV.