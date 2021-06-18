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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Святая Троица 2021: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать на Троицу 2020

Православные христиане отметят Троицу в 2021 году 20 июня. У праздника нет постоянной даты, поскольку он привязан к Пасхе. Троица отмечается ежегодно через 50 дней после самого большого праздника.

Как и Пасху, Троицу празднуют в воскресенье, а следующий день становится выходным.

Как и у многих церковных праздников у Троицы есть запреты, и они не ограничиваются тяжелой работой или уборкой.

Что нельзя делать на Троицу 2021:

  • Работать в огороде. В частности, нельзя копать, сажать, косить и полоть траву.
  • Купаться. Считается, что, если на Троицу залезть в воду, то русалки, которые активно плавают в водоемах, могут начать щекотать. Это может привести к смерти.
  • Запрещена домашняя работа — стирать одежду, мыть полы, подметать и зашивать вещи.
  • Жениться, венчаться.
  • Крестить детей.

Традиционно на Троицу разбрасывают зелень в домах, которая служит оберегом жилья. После праздников, ее необходимо сжечь.

Стоит отметить, что на Троицу 2021 у украинцев будет три выходных дня – 19, 20 и 21 июня. Праздник считается государственным и выпадает на воскресенье, а значит дает дополнительный день отдыха в понедельник.

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