Православные христиане отметят Троицу в 2021 году 20 июня. У праздника нет постоянной даты, поскольку он привязан к Пасхе. Троица отмечается ежегодно через 50 дней после самого большого праздника.
Как и Пасху, Троицу празднуют в воскресенье, а следующий день становится выходным.
Как и у многих церковных праздников у Троицы есть запреты, и они не ограничиваются тяжелой работой или уборкой.
Что нельзя делать на Троицу 2021:
- Работать в огороде. В частности, нельзя копать, сажать, косить и полоть траву.
- Купаться. Считается, что, если на Троицу залезть в воду, то русалки, которые активно плавают в водоемах, могут начать щекотать. Это может привести к смерти.
- Запрещена домашняя работа — стирать одежду, мыть полы, подметать и зашивать вещи.
- Жениться, венчаться.
- Крестить детей.
Традиционно на Троицу разбрасывают зелень в домах, которая служит оберегом жилья. После праздников, ее необходимо сжечь.
Стоит отметить, что на Троицу 2021 у украинцев будет три выходных дня – 19, 20 и 21 июня. Праздник считается государственным и выпадает на воскресенье, а значит дает дополнительный день отдыха в понедельник.