В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Государственный и церковный праздники подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.
В первый летний месяц будет четыре субботы и четыре воскресенья, которые в Украине традиционно являются выходными днями.
Кроме того, нерабочими будут два понедельника — 21 и 28 июня.
20 числа в Украине будут отмечать День Святой Троицы, он выпадает на воскресенье, в связи с чем понедельник, 21 июня, будет выходным.
Также 28 июня украинцы традиционно отмечают государственный праздник — День Конституции Украины. В 2021 году он выпадает на понедельник и будет выходным днем.
Государственные праздники в Украине
Согласно календарю государственных праздников в Украине на 2021 год, украинцы буду работать 250 дней.
115 календарных дней будут выходными.
Когда будут выходные в Украине, смотрите в материалах на Фактах ICTV.