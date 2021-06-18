Настоящая летняя жара придет на территорию Украины с воскресенья-понедельника, 20-21 июня. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует повышение температуры до +28 +33 градусов и выше.

По ее словам, такое изменение погоды произойдет как раз в день летнего солнцестояния, 21 июня, когда приходит астрономическое лето.

— На самом деле мы уже разворачиваемся к зиме. Начнут постепенно дни укорачиваться. Однако 19 июня в Украине будет тепло – до жары. В течение дня столбики термометров достигнут +25 +30, — прогнозирует Диденко.

По ее словам, немного прохладнее будет в субботу на юго-западе Украины: +20 +25 градусов.

Также синоптик обещает утром дожди с грозами, градом и шквалами на Западе, а после обеда осадки продвинутся в восточном направлении.

20 июня, в Зеленое воскресенье, по прогнозам синоптика, в большинстве областей станет еще жарче — до +26 +31.

— В Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и местами в Одесской области +20 +25. Дожди на Троицу пройдут на Западе, Юге и местами в центральных областях Украины. В северной части и на Востоке — без осадков, — подчеркнула она.

В Киеве в субботу, 19 июня, дожди более вероятны во второй половине дня, а в Зеленое воскресенье в столице ожидается сухая солнечная погода.

— Температура воздуха предполагается высокая — до +26 +29 градусов. Однако восточный ветер в Киеве будет порывистым, — подытожила Диденко.