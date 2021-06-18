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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Как будут работать банки на День Конституции

банк гроші

В конце июня украинцы получат официальный дополнительный выходной на День Конституции. Этот праздник отмечается 28 числа и в этом году он выпадает на понедельник.

Как будут работать банки на День Конституции — читайте на Фактах ICTV.

Банковские отделения на День Конституции, как и государственные учреждения, будут закрыты. Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам самостоятельно принимать решения о графике работы 29 июня.

Система автоматических платежей (САП) работать будет 23/7, однако платежи сделанные в праздничный день будут отображаться датой следующего рабочего дня.

Кроме государственных праздников в Украине существует ряд неофициальных дат. Например, 28 июня, помимо Дня Конституции, в Украине будут отмечать День молодежи. 6 июля — Всемирный день поцелуя, 16 июля — День бухгалтера.

Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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