Сегодня, 19 июня, православные чтят память преподобного Илариона Далматского (Нового).

Иларион, который постригся в монахи в 20 лет, подвергся пыткам за служение Христу и удостоился видения, как ангелы возносят к небу душу святого Федора Студита. В народе этот день также называют днем ​​Иларион Пропольника.

Также на этот день выпадает Троицкая поминальная суббота, которая является Вселенской. То есть в этот день чтят память не только своих родственников, но и всех христиан, которые уже умерли.

В том числе в календаре сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и Международный день серповидноклеточной анемии.

Именины 19 июня отмечают: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил и Егор.

Народные приметы 19 июня

Теплая и ясная погода к хорошему урожаю зерна;

Гром утром предупреждает о том, что вечером будет дождь.

Если гром глухой, дождь будет спокойным;

По восточному ветру в этот день определяли, что летом будет много осадков;

Пчелы роятся — весь день будет ясным;

На Илариона украинцы обычно пололи, чтобы был хороший урожай;

Если громко кричит перепел — это также к дождю.

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Что нельзя делать

Сегодня нужно стараться не ссориться с семьей и категорически нельзя лениться и избегать работы.

Также лучше избегать важных поездок и тяжелых разговоров с начальством, так как они могут закончиться не в вашу пользу.