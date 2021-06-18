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Віталій Плахотний |

Какой праздник 19 июня

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Сегодня, 19 июня, православные чтят память преподобного Илариона Далматского (Нового).

Иларион, который постригся в монахи в 20 лет, подвергся пыткам за служение Христу и удостоился видения, как ангелы возносят к небу душу святого Федора Студита. В народе этот день также называют днем ​​Иларион Пропольника.

Также на этот день выпадает Троицкая поминальная суббота, которая является Вселенской. То есть в этот день чтят память не только своих родственников, но и всех христиан, которые уже умерли.

В том числе в календаре сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и Международный день серповидноклеточной анемии.

Именины 19 июня отмечают: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил и Егор.

Народные приметы 19 июня

  • Теплая и ясная погода к хорошему урожаю зерна;
  • Гром утром предупреждает о том, что вечером будет дождь.
  • Если гром глухой, дождь будет спокойным;
  • По восточному ветру в этот день определяли, что летом будет много осадков;
  • Пчелы роятся — весь день будет ясным;
  • На Илариона украинцы обычно пололи, чтобы был хороший урожай;
  • Если громко кричит перепел — это также к дождю.

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Что нельзя делать

Сегодня нужно стараться не ссориться с семьей и категорически нельзя лениться и избегать работы.

Также лучше избегать важных поездок и тяжелых разговоров с начальством, так как они могут закончиться не в вашу пользу.

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