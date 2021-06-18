Земля задерживает беспрецедентное количество тепла на фоне климатического кризиса. С 2005 по 2019 год дисбаланс энергии планеты увеличился почти вдвое.

Так, ученые NASA и Национальная администрация океанов и атмосферы (NОАА) заявили о тревожном росте энергетического дисбаланса Земли.

В частности, как объяснили ученые, речь идет о большой разнице между тем, сколько излучений солнечной энергии поглощается поверхностью и атмосферой Земли, и тем, сколько теплового инфракрасного излучения возвращается в космос.

Исследователи специально сравнили спутниковые датчики, благодаря чему оценили скорость нагрева мирового океана.

По их данным, природные сдвиги в Тихом океане от прохладной фазы к теплой могли сыграть одну из основных ролей в усилении энергетического дисбаланса в мире.

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Так, исследователи отмечают, что если скорость поглощения тепла не замедлится, то могут прийти еще большие изменения климата.

По словам ученых, из-за повышения выбросов парниковых газов тепло в атмосфере Земли удерживается.

Таким образом, происходит излучение тепла, которое стимулирует таяние льда и снега.