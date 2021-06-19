День ангела Егора отмечается 19 июня. Это особый день в православном календаре, когда человек уважает память святого со своим именем.
Святой, в честь которого назван человек, защищает христианина от неприятностей. Хорошей приметой считается дать мальчику или девочке церковное имя из списка именин в день рождения малыша.
Значение имени и характер человека с именем Егор
Егор, Георгий — это формы древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос — земледелец, обрабатывает землю.
Егор — это ответственный и рассудительный человек, старательный работник и реалист, не дает волю лишним эмоциям. Для каждого этапа его развития характерны вполне определенные особенности.
Характер Егора чуткий и великодушен.
Егор любит самовыражаться.
Человек с именем Егор храбрый, активно стремится к знаниям. Часто у мужчин с этим именем наблюдаются замечательные способности оратора. Такой человек может произнести речь, которая произведет на окружающих впечатление.
Добросовестность, уверенность в себе и трудолюбие отличают эту человека от других ровесников. К слову, Егор обладает врожденной способностью концентрировать внимание на чем-то вполне определенном.
Хотя естественная вспыльчивость будет иногда подводить Егора.
В каких делах Егора ждет успех
Егора ждет успешный путь на поприще торговли или творчества.
Избранница такого мужчины — женственная, скромная и серьезная девушка, с которой он сможет почувствовать себя примерным семьянином.
Без особых усилий продвинется по служебной лестнице, так как является деловым и трудолюбивым человеком. Это положительный человек, которому будет часто везти на жизненном пути.
СМС поздравления с Днем ангела Егора
- Егор, мой милый и родной, спешу тебя поздравить, и след от смс хороший в душе твоей оставить. С днем рождения, исполнения всех желаний
- Пусть твой ангел-хранитель станет самым надежным и верным спутником и помощником в твоей жизни. С днем рождения, милый Егор!
- В День Ангела тебя, брат, поздравляю!
Везение пусть не покидает,
Согреет ангел имени крылом,
И защитит прекрасным жизни сном!
Тебе, Егор, желаю только счастья,
Суммы пусть идут и ненастья!
Пусть в жизни будет все лучше,
И пусть счастливый помогает случай!
- С днем рождения Егор,
Желаю тебе карету, и царский дом,
А если серьезно, то крепкого здоровья,
Что бы в бою со смертью была ничья,
Также море классных моментов,
Что бы желание сбывались из снов,
Также искренней любви,
Будь осторожен, себя береги,
Чувства не бросай на пол пути,
Попробуй себя в этой жизни найти.
Поздравления в открытках с Днем ангела
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