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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Что подарить на День отца — идеи полезных подарков

что подарить на день отца 2021

Уже 20 июня в Украине будут праздновать День отца. В этот день нужно благодарить своих пап за подаренную любовь и воспитание. Каким презентом выразить свои чувства и чем порадовать близкого человека — читайте в нашей подборке идеи подарков на День отца.

Товары для хобби

Отличным подарком папе на День отца станет что-то, что связано с его любимым занятием. Если он рыбак, то можно подарить качественную удочку, катушку, набор снастей или надувную лодку.

Что подарить на день отца

Папе, который увлекается спортом, можно подарить мяч, гантели или абонемент в спортзал.

Возможно, ваш родитель любит путешествовать, тогда он обрадуется походному ножу, рюкзаку, биноклю, новой палатке, термокружке, термосу или спальному мешку.

Что подарить на день отца

Если вы до сих пор не знаете, какое хобби у вашего отца, это срочно следует исправить. Ведь подарок, связанный с любимым занятием, точно пригодится.

Техника

Необязательно дарить новый телефон, планшет или компьютер. Можно презентовать видеорегистратор, наушники, фитнес-часы, зубную электрощетку или бритву.

Что подарить на день отца

Узнайте, чего нет у вашего родителя, и презентуйте. Техника — это интересно.

Аксессуары

Выбор аксессуаров, которые необходимы в ежедневной жизни — огромен.

Можно подарить кошелек, визитницу, зажим для денег, брелок для ключей, чехол для телефона, ароматизатор в машину, сумку или обложку для документов.

Что подарить на день отца

Если ваш отец любит планировать свою жизнь, подарите красивый блокнот с ручкой.

Что подарить на день отца

Инструменты

Папа постоянно что-то чинит или изготовляет самостоятельно? Презентуйте набор необходимых инструментов. Это могут быть отвертки, ключи или микс всего самого нужного.

Что подарить на день отца

Не хотите дарить все подряд, ведь у него что-то из набора уже есть? Преподнесите тот инструмент, которого у него нет. Это может быть дрель, шуруповерт, лобзик, шлифовальная машина и многое другое.

Что подарить на день отца

Активный отдых

Ваш отец никогда не сидит на месте и любит пробовать или узнавать что-то новое? Сертификаты сейчас есть на любой вкус и кошелек.

Вы можете подарить папе абонемент на квадроциклы, прыжок с парашютом, поездку на катере, пеший тур, экскурсию, катание на лошадях, картинг и многое другое.

Активный отдых точно подарит ему положительные эмоции.

Что подарить на день отца

Помните, что самое главное в презенте — это не его цена, а ваше внимание. Возможно вы находитесь в разных городах, тогда лучшим подарком будет приехать. Если нет такой возможности, то не забудьте позвонить и сказать теплые слова любви и благодарности.

Также подарок можно сделать собственными руками. Это может быть открытка, мужской букет из вкусностей, вышитая картина или панно из фотографий.

История праздника День отца в Украине

В 2021 году День отца в Украине празднуют в третий раз. Его празднование ввел в 2019 году своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко.

Цель праздника —  укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Читайте: Когда День отца 2021 в Украине

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