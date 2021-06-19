Уже 20 июня в Украине будут праздновать День отца. В этот день нужно благодарить своих пап за подаренную любовь и воспитание. Каким презентом выразить свои чувства и чем порадовать близкого человека — читайте в нашей подборке идеи подарков на День отца.

Товары для хобби

Отличным подарком папе на День отца станет что-то, что связано с его любимым занятием. Если он рыбак, то можно подарить качественную удочку, катушку, набор снастей или надувную лодку.

Папе, который увлекается спортом, можно подарить мяч, гантели или абонемент в спортзал.

Возможно, ваш родитель любит путешествовать, тогда он обрадуется походному ножу, рюкзаку, биноклю, новой палатке, термокружке, термосу или спальному мешку.

Если вы до сих пор не знаете, какое хобби у вашего отца, это срочно следует исправить. Ведь подарок, связанный с любимым занятием, точно пригодится.

Техника

Необязательно дарить новый телефон, планшет или компьютер. Можно презентовать видеорегистратор, наушники, фитнес-часы, зубную электрощетку или бритву.

Узнайте, чего нет у вашего родителя, и презентуйте. Техника — это интересно.

Аксессуары

Выбор аксессуаров, которые необходимы в ежедневной жизни — огромен.

Можно подарить кошелек, визитницу, зажим для денег, брелок для ключей, чехол для телефона, ароматизатор в машину, сумку или обложку для документов.

Если ваш отец любит планировать свою жизнь, подарите красивый блокнот с ручкой.

Инструменты

Папа постоянно что-то чинит или изготовляет самостоятельно? Презентуйте набор необходимых инструментов. Это могут быть отвертки, ключи или микс всего самого нужного.

Не хотите дарить все подряд, ведь у него что-то из набора уже есть? Преподнесите тот инструмент, которого у него нет. Это может быть дрель, шуруповерт, лобзик, шлифовальная машина и многое другое.

Активный отдых

Ваш отец никогда не сидит на месте и любит пробовать или узнавать что-то новое? Сертификаты сейчас есть на любой вкус и кошелек.

Вы можете подарить папе абонемент на квадроциклы, прыжок с парашютом, поездку на катере, пеший тур, экскурсию, катание на лошадях, картинг и многое другое.

Активный отдых точно подарит ему положительные эмоции.

Помните, что самое главное в презенте — это не его цена, а ваше внимание. Возможно вы находитесь в разных городах, тогда лучшим подарком будет приехать. Если нет такой возможности, то не забудьте позвонить и сказать теплые слова любви и благодарности.

Также подарок можно сделать собственными руками. Это может быть открытка, мужской букет из вкусностей, вышитая картина или панно из фотографий.

История праздника День отца в Украине

В 2021 году День отца в Украине празднуют в третий раз. Его празднование ввел в 2019 году своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко.

Цель праздника — укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.