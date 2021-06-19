Погода на 20 июня 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 20 июня на территории Украины будет очень жаркой — температура будет на уровне от +26 до +30 градусов. Синоптики призывают украинцев надевать кепку или другой головной убор, чтобы избежать солнечного удара.

В то же время в западных регионах ожидается небольшой дождь с грозой, после которого по ощущениям температура станет еще выше. На Закарпатье в некоторых местностях осадки могут быть даже ночью.

20 июня днем на юге будет температура на уровне от +26 до +28, на востоке от +29 до +31, в центре от +27 до +29, на севере от +28 до +30, на западе от +25 до +29. В Киеве днем — сильная жара, температура от +27 до +29.

Ночью в западных регионах может продолжиться дождь, а температура будет держаться в среднем на уровне от +15 до +17. В темное время суток также может быть гроза.

На юге ночью температура от +16 до +19, на востоке от +16 до +18, в центре от +16 до +18, на севере от +16 до +18, на западе от +15 до +17. В Киеве ночью осадков не ожидается, температура от +16 до +18.