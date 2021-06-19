20 июня 2021 года православные в Украине празднуют Троицу, второе название которой — Пятидесятница.

Этот день является важнейшим после Пасхи и зависит от того, на какое число выпадет Христово Воскресение.

На Троицу на Марию, матерь Иисуса Христа, и апостолов снизошел Святой Дух в келье в Иерусалиме под видом светящихся языков пламени, после чего они заговорили на всех языках мира.

Подробнее о том, какие праздники отмечаются 20 июня 2021 года, а также о приметах, запретах и именинах на этот день читайте в материале Факты ICTV.

20 июня, какой сегодня праздник

День медицинского работника – праздник, основанный 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР. Этот праздник особенно важен в ситуации, когда медики оказались на передовой борьбы с Covid-19.

Кроме того, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Беженцы и вынужденные переселенцы – это люди, покинувшие собственное жилье из-за страха преследований за расовую либо религиозную принадлежность, гражданство, а также политические взгляды. Кроме того, беженцами считаются люди, которые покинули место жительства из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Кроме того, в этот день празднуется Всемирный день жонглирования. Хотя дата неофициальная, это не мешает профессионалам и любителям этого жанра циркового искусства его праздновать.

Приметы на 20 июня

Если в этот день будет тепло — ждите хорошего урожая ржи;

если радуга на небе с яркой красной полоской – будет ветреная погода;

если ночью не будет росы – к сильным осадкам.

Что нельзя делать 20 июня

Не стоит признаваться в любви;

нельзя делиться своими планами;

не одевайте серебряные вещи.

День ангела 20 июня

В этот день именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.