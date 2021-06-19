20 июня 2021 года православные в Украине празднуют Троицу, второе название которой — Пятидесятница.
Этот день является важнейшим после Пасхи и зависит от того, на какое число выпадет Христово Воскресение.
На Троицу на Марию, матерь Иисуса Христа, и апостолов снизошел Святой Дух в келье в Иерусалиме под видом светящихся языков пламени, после чего они заговорили на всех языках мира.
Подробнее о том, какие праздники отмечаются 20 июня 2021 года, а также о приметах, запретах и именинах на этот день читайте в материале Факты ICTV.
20 июня, какой сегодня праздник
День медицинского работника – праздник, основанный 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР. Этот праздник особенно важен в ситуации, когда медики оказались на передовой борьбы с Covid-19.
Кроме того, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
Беженцы и вынужденные переселенцы – это люди, покинувшие собственное жилье из-за страха преследований за расовую либо религиозную принадлежность, гражданство, а также политические взгляды. Кроме того, беженцами считаются люди, которые покинули место жительства из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф.
Кроме того, в этот день празднуется Всемирный день жонглирования. Хотя дата неофициальная, это не мешает профессионалам и любителям этого жанра циркового искусства его праздновать.
Приметы на 20 июня
- Если в этот день будет тепло — ждите хорошего урожая ржи;
- если радуга на небе с яркой красной полоской – будет ветреная погода;
- если ночью не будет росы – к сильным осадкам.
Что нельзя делать 20 июня
- Не стоит признаваться в любви;
- нельзя делиться своими планами;
- не одевайте серебряные вещи.
День ангела 20 июня
В этот день именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.