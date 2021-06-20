День ангела — Валерии (20 июня): поздравления и значение имени

День ангела Валерии отмечают два раза в году — 6 мая и 20 июня. Это имя с латинского переводится как Быть сильным и здоровым, а также имеет мужскую форму — Валерий.
У Валерии потрясающий характер, она часто делает непредсказуемые шаги. Доверие и любовь этой девушки нужно заслужить — она станет невероятным другом, который всегда придет на помощь.
Валерия умеет удачно балансировать между работой и семьей, поэтому ей не приходится выбирать. Она без проблем может быть прекрасной женой и хорошим руководителем. Девушка является сильной и активной личностью, поэтому ищет себе такого же партнера.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Валерии в СМС, стихах и открытках.
Открытки с Днем ангела Валерии
Поздравления с Днем ангела Валерии в СМС
Будь, Валерия, счастливой,
Обаятельной, красивой,
Жизнерадостной, беспечной
И любимой бесконечно.
Мудрой, нежной будь, манящей,
Леди самой настоящей
И одним своим лишь взглядом
На пути рушь все преграды!
***
Пусть сбудутся твои мечты,
В любви и счастье ты купайся.
Будь эталоном красоты
И не грусти, лишь улыбайся.
***
Будь, Лера, доброй ты всегда,
Пусть сказка твоя былью станет.
Забудь о слезах навсегда,
Беда пусть от тебя отстанет.
Тебя сердечно поздравляю,
Желаю множество побед.
Тепла в душе тебе желаю,
Счастливый вытянуть билет!
***
Всем сердцем, Лерочка, желаю
Тебе всех благ и ярких дней,
И счастья без конца и края,
Чтоб сердце пело веселей!
Такой красивой и шикарной,
Успешной, Лера, вечно будь!
Своей улыбкой лучезарной
Освещай всегда свой путь!
***
Лерочка, пусть каждое мгновение
Тебе приносит счастья яркий свет!
Пускай отличным будет настроение,
Желаю новых целей и побед!
***
Лерочка, Валерия,
Будь счастлива всегда!
Сияй, как лучик солнца,
Будь яркой, как весна.
Пусть голова кружится
От радости, успеха.
Желаю веселиться,
Жить с юмором и смехом!
***
Лерочка, пускай всегда
Будет жизнь твоя прекрасна!
Путеводная звезда
Для тебя пусть светит ясно!
Пусть улыбки, смех, веселье
Наполняют твои дни!
Лера, каждое мгновение
В счастье и любви тони!