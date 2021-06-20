День ангела — Валерии (20 июня): поздравления и значение имени

День ангела Валерии отмечают два раза в году — 6 мая и 20 июня. Это имя с латинского переводится как Быть сильным и здоровым, а также имеет мужскую форму — Валерий.

У Валерии потрясающий характер, она часто делает непредсказуемые шаги. Доверие и любовь этой девушки нужно заслужить — она станет невероятным другом, который всегда придет на помощь.

Валерия умеет удачно балансировать между работой и семьей, поэтому ей не приходится выбирать. Она без проблем может быть прекрасной женой и хорошим руководителем. Девушка является сильной и активной личностью, поэтому ищет себе такого же партнера.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Валерии в СМС, стихах и открытках.

Открытки с Днем ангела Валерии

Поздравления с Днем ангела Валерии в СМС

Будь, Валерия, счастливой,

Обаятельной, красивой,

Жизнерадостной, беспечной

И любимой бесконечно.

Мудрой, нежной будь, манящей,

Леди самой настоящей

И одним своим лишь взглядом

На пути рушь все преграды!

***

Пусть сбудутся твои мечты,

В любви и счастье ты купайся.

Будь эталоном красоты

И не грусти, лишь улыбайся.

***

Будь, Лера, доброй ты всегда,

Пусть сказка твоя былью станет.

Забудь о слезах навсегда,

Беда пусть от тебя отстанет.

Тебя сердечно поздравляю,

Желаю множество побед.

Тепла в душе тебе желаю,

Счастливый вытянуть билет!

***

Всем сердцем, Лерочка, желаю

Тебе всех благ и ярких дней,

И счастья без конца и края,

Чтоб сердце пело веселей!

Такой красивой и шикарной,

Успешной, Лера, вечно будь!

Своей улыбкой лучезарной

Освещай всегда свой путь!

***

Лерочка, пусть каждое мгновение

Тебе приносит счастья яркий свет!

Пускай отличным будет настроение,

Желаю новых целей и побед!

***

Лерочка, Валерия,

Будь счастлива всегда!

Сияй, как лучик солнца,

Будь яркой, как весна.

Пусть голова кружится

От радости, успеха.

Желаю веселиться,

Жить с юмором и смехом!

***

Лерочка, пускай всегда

Будет жизнь твоя прекрасна!

Путеводная звезда

Для тебя пусть светит ясно!

Пусть улыбки, смех, веселье

Наполняют твои дни!

Лера, каждое мгновение

В счастье и любви тони!