День отца: лучшие поздравления в открытках и СМС

День отца ежегодно отмечается 20 сентября.

Для каждого из нас отец — это пример для подражания, опора и надежное плечо в трудную минуту.

В этот особый день поздравьте дорогих мужчин в вашей жизни.

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Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Днем отца в открытках и СМС.

***

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

***

Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья – без конца,

Веры и надежды.

Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один –

Лучший на планете!

***

Ты самый важный человек.

Люблю тебя, папуля.

И в День отца скажу тебе:

Горда тобой дочуля.

Ты для меня, как супермен,

Защитник и спаситель.

И пусть завидуют мне все,

Что есть такой родитель.

Праздники в сентябре 2020

Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, первый месяц осени пройдет без государственных праздников.

Однако ожидается немало профессиональных праздников — День работника леса, День туризма, День машиностроителя и другие.

Последний праздник в сентябре — День библиотеки.