Сегодня, 20 июня, в Украине празднуют День медицинского работника. Традиционно этот день отмечают в третье воскресенье первого месяца лета.

Это профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, санитаров и остальных медработников.

Сейчас, в условиях глобальной пандемии коронавируса, на медработников возложена большая ответственность. В то же время, спасая жизнь другим, они рискуют собственным здоровьем и жизнью.

Искренние, душевные и прикольные поздравлений в стихах и СМС с Днем медика — читайте на Фактах ICTV.

С Днем медика – поздравления

***

Из сердца июньским воскресным деньком

Слова благодарности шлю вам с волненьем,

Пускай прогрессировать счастья синдром

Заставят удача, любовь и везенье.

***

Ты клятву Гиппократа соблюдаешь

И день за днем болезни побеждаешь,

Про все на свете можешь позабыть,

Чтоб блеск в глазах и радость возвратить!

И в этот летний день без промедленья

Прими слова любви и восхищенья,

Пускай добро, удача и мечта

Тебя сопровождают сквозь года!

***

Здоровье дарите вы всем,

Нас избавляя от проблем.

Желаем в праздник отдыхать,

И в жизни горестей не знать,

Пусть ценится всегда ваш труд

И вести добрые лишь ждут,

Поменьше будет пациентов,

Побольше радостных моментов.

***

Гроза болезней, вирусов тиран,

Бактерий наш бесстрашный истребитель!

Пусть не пустеет докторский карман,

Больных поменьше просится в обитель!

Пускай больница будет им приютом

Совсем недолгим – раз и больше нет!

Пусть все болезни лечатся испугом –

Узрят халат, а их пропал и след!

***

Доктор лечит все недуги

От отита до краснухи,

Зуб больной, опухший глаз —

Сможет вылечить за раз.

Благодарны мы за это

И сейчас, в разгаре лета,

Поздравления Вам шлем

С медицинским вашим днем.

Пусть Вас радости находят,

Беды стороной обходят,

Будет счастье и достаток

И во всех делах порядок.

***

Белоснежный халат, доброта милых глаз,

Поздравляю сегодня я с праздником Вас,

Вы спасаете всех от болезней и бед,

Так живите в здоровье и счастье сто лет!

***

Клизмы, грелки и таблетки –

Ваши верные друзья.

Что же делать? Человеку

Без врачей прожить нельзя.

Вы спасаете нам жизни,

Уши, почки, животы

От ангины, ревматизма,

От неправильной еды.

Потому мы вам желаем

Процветания во всем,

Исполнения желаний

И богатства полный дом!

***

Будут пусть свободными палаты

И достойными у медиков зарплаты,

Пусть режим все пациенты соблюдают,

И спасибо вам сказать не забывают.

***

Медсестры, юбки покороче,

Костюм оденьте, доктора,

В день медика желаю с ночи

Гулять до самого утра!

Пускай здоровье не подводит,

В году зарплата возрастет,

Пусть кризис стороной обходит

И только радость в жизни ждет!

Если вы хотите поздравить медицинского работника не только на словах, но и преподнести презент, то лучше отнестись к этому серьезно. Оригинальные идеи подарков на День медика — смотрите на Фактах ICTV.