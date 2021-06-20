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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День медицинского работника: поздравления для Viber (Вайбер)

День медика 2021 Украина

В Украине традиционно в третье воскресенье июня отмечают день медицинского работника. В 2021 году праздник приходится на 20 июня.

Профессия медика предполагает точные знания, отточенные навыки, сверхурочную работу и моральное истощение. Это сложная и часто не благодарная работа, к сожалению. Особенно мир ее важность оценил во время пандемии коронавируса.

Поэтому не обойдите вниманием своих знакомых медиков и поздравьте с праздником. Для этого Факты ICTV создали поздравления с днем медицинского работника в картинках.

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Пусть настроение будет на подъеме,
Всегда царит достаток в вашем доме,
Добром, любовью полнятся сердца
С Днем медика! И счастья без конца!

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С днем медика — поздравления на Viber (Вайбер)

День медика 2021 Украина

Поздравления с днем медицинского работника на Viber (Вайбер)

День медика 2021 Украина

*****

Желаю в праздник настроения,
К зарплате вашей прибавления.
Пусть медицина процветает,
А ваш авторитет крепчает!

*****

День медработника в Украине

День медика 2021 Украина

Поздравления с днем медицинского работника 2021 для Viber (Вайбер)

День медика 2021 Украина

*****

Тем, кто любит медицину,
Тем, кто жизнь ей посвятил,
Пожелаю много счастья
И любви, терпенья, сил.

*****

День медицинского работника — поздравление для Viber (Вайбер)

День медика 2021 Украина

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