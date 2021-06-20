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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День медика — поздравления в открытках

День медика - поздравления в открытках

Традиционно в третье воскресенье июня украинские врачи отмечают свой профессиональный праздник. В этом году День медицинского работника приходится на 20 июня.

В Украине официальным праздником этот день стал только в 1994 году после подписания президентом специального указа.

В современном мире эта профессия является очень ответственной и опасной. Поэтому сегодня стоит поздравить знакомых врачей и поблагодарить каждого за их нелегкий труд.

Для этого Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления с Днем медика в картинках.

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

День медика 2021 — поздравления в картинках

Кроме этого, Факты ICTV подготовили материал об оригинальных идеях подарков на День медика.

К выбору подарка для медицинского работника нужно отнестись очень ответственно, поскольку обычной коробкой конфет, набором чая или кофе их уже не удивишь.

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