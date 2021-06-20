20 июня православный мир отмечает Троицу – один из самых значимых праздников для верующих. Троица входит в 12 самых главных праздников после Пасхи.
У этого праздника нет фиксированной даты. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи.
Праздник посвящен триединству Бога и связан с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа.
Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Если у вас есть желание поздравить родных и близких с этим светлым праздником, то Факты ICTV собрали короткие поздравления с Троицей.
Короткие поздравления с Троицей 2021:
С Троицей! Пускай небесные Хранители всегда стоят за вашей спиной, чтобы разгонять печали и трудности.
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Поздравляю вас с Троицей, желаю всех благ и божьего милосердия.
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В светлый праздник Троицы хочу пожелать вам мирного неба, доброго окружения, крепкого здоровья, необъятной любви и веры в прекрасное.
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С Троицей! Пускай Бог хранит трепетную красоту внутри вашей души, а сердце неутомимо наполняется любовью и милосердием к окружающим.
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Желаю, чтобы в вашем сердце всегда было место для чуда и милосердия, а в душе царил покой. С праздником!
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Со светлым праздником Троицы! Хочу пожелать вам и вашей семье всегда хранить святую веру в сердце.
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