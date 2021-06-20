20 июня украинцы отмечают большой православный праздник — Святую Троицу. Это важный день для всех христиан.

По традиции, на Троицу в православных храмах проходит одна из самых торжественных служб года.

В этот день стоит помолиться, чтобы уберечь себя от злых сил, а также искренне покаяться и поблагодарить Бога за свою жизнь.

Главные молитвы на Троицу 2020 — читайте далее в материале.

Царю Небесный

На Святую Троицу молитва Царю Небесный читается впервые после Пасхи. Главными в этой молитве являются светлые мысли и благодарность Богу за жизнь.

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Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Верующие считают, что сам Господь Иисус Христос дал эту молитву для своих учеников, когда те просили научить обращаться к Богу. Другое название молитвы — Господняя, читается трижды, во славу Триединого Бога.

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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Троицы

Молитва является своеобразной мольбой и благодарностью всей Пресвятой Троицы, а потом отдельно каждому из Лиц Троицы.

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Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.