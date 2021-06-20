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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Лучшие поздравления с Днем отца в картинках

День батька

20 июня в Украине отмечают День отца 2021.

Это важный день для каждой семьи. Поэтому стоит поздравить своих пап с праздником и обязательно поблагодарить их за любовь, заботу и воспитание.

В Украине День отца стал официальным праздником только в 2019 году, когда пятый президент Украины Петр Порошенко подписал специальный указ.

Факты ICTV подготовили картинки для того, чтобы вы могли порадовать своих самых родных людей.

День батька 2021 День батька 2021 День батька 2021 День батька 2021 День батька 2021

Ранее Факты ICTV писали об идеях полезных подарков на День отца.

Замечательным подарком папе станет то, что связано с его любимым занятием. Также это может быть техника, инструменты или сертификат для активного отдыха.

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