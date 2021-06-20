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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Лучшие поздравления с Троицей в картинках

троица

20 июня православные христиане будут отмечать День Святой Троицы.

Дата этого праздника всегда разная, поскольку привязана к Пасхе и отмечается на 50-й день после нее. Именно поэтому этот день еще называют Пятидесятницей.

В Троицу принято поздравлять родных и близких душевными и теплыми словами. Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Троицей в картинках.

Поздравления с Троицей 2021

Поздравления с Троицей 2021

Поздравления с Троицей 2021

Поздравления с Троицей 2021

Поздравления с Троицей 2021

В светлый праздник Троицы существуют запреты. Например, в этот день нельзя работать в огороде, жениться или крестить детей.

Детальнее о том, что нельзя делать на Троицу — читайте на Фактах ICTV.

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