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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Троица 2021 — поздравления в открытках

Троица 2021 — поздравления в открытках

Троица — это один из важнейших праздников для всех христиан. В 2021 году он отмечается 20 июня — на 50-й день после Пасхи.

Считается, что именно в этот день на апостолов сошел Дух Святой и они на разных языках начали проповедовать веру Христову.

На Троицу принято украшать храмы и жилища зеленью, а также приглашать гостей домой.

Лучшие поздравления с Троицей 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Троица 2021 — поздравления в открытках

Троица 2021 — поздравления в открытках

Троица 2021 — поздравления в открыткахТроица 2021 — поздравления в открытках

Ранее, Факты ICTV рассказывали о главных традициях Троицы. В этот день можно освятить веточку березы, поставить ее к иконам и помолиться. Именно береза является символом Святого Духа.

Кроме этого, на Троицу можно собираться в тихом семейном кругу за столом, на котором могут стоять любые продукты.

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