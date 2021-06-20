В 2021 году День Святой Троицы припадает на 20 июня. Этот день привязан к Пасхе, поэтому не имеет установленной даты. Он всегда приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.
Троицу отмечают три дня. В народе их также называют Зелеными праздниками.
Троица 2021 – история
Через 50 дней после Пасхи на святых апостолов Иисуса Христа сошел Святой Дух, символизирующий триединство Бога.
В этот день Иисус наделил своих последователей даром говорить на разных языках.
Всю неделю после Троицы называют Зелеными праздниками. По легенде, именно в этот период Бог создал землю и засеял ее разнообразной зеленью.
Поэтому храмы и дома на Троицу украшают ветками березы, клена и другой зелени. Это символизирует обновление души.
Традиции на Троицу 2021
Готовятся к Троице заранее. В Зеленую субботу дом украшают свежими ветками ивы, клена, березы, липы, разными цветами и душистыми травами, а пол – осокой. Хозяйки пекут пироги, а в некоторых регионах красят яйца в зеленый цвет.
А еще поминают умерших родных – это Троицкая родительская суббота. В храмах ставят свечи за упокой и заказывают панихиду.
В Зеленое воскресенье верующие идут в церковь на службу и святят ветки березы и другую зелень. Букет приносят домой и хранят как оберег от всякой нечисти.
Принято также ходить друг к другу в гости, а на улице устраиваются массовые гуляния и ярмарки.
Молодежь в языческие времена водила хороводы с песнями, а девушки гадали на венках, опуская их в реку. Если потерялся из виду – скоро посватают.
Традиционно именно на Троицу нужно свататься, а играть свадьбу – на Покров (14 октября).
В Зеленый понедельник – День Святого Духа, или Богодухов день – священники после службы в храмах шли в поле, чтобы читать молитвы о благословении на будущий урожай.
В этот день в колодцах освящали воду, а парни выбирали себе невест. Был популярен обряд вождения Тополя. Для этого выбирали самую красивую девушку в деревне. Украсив ее венками со свежих цветов и лентами, Тополь водили по улицам. Встретить ее считалось большой удачей.
Кстати, на Троицу девушки умывались росой – чтобы надолго сохранить молодость и красоту.
Что нельзя делать на Зеленые праздники
- Главный запрет – нельзя работать на земле (копать, полоть, косить траву, колоть дрова и сажать растения).
- Опасно купаться – русалки могут защекотать до смерти. Они выходят из рек, устраивают игры и живут в лесах до Петрова дня (12 июля).
- Запрещена любая тяжелая работа, а также стирка, уборка и шитье.
- Нельзя играть свадьбы, проводить обряды венчания и крещения.
- Выбрасывать зелень, которой украшают дома на Троицу, запрещено – только сжигать.
- Выходить из дома без крестика на шее, потому что в этот период просыпается нечистая сила.
В 2021 году Троица выпадает на воскресенье, а это значит, что украинцы получат дополнительный выходной. Сколько выходных на Троицу 2021 — читайте на Фактах ICTV.