В 2021 году День Святой Троицы припадает на 20 июня. Этот день привязан к Пасхе, поэтому не имеет установленной даты. Он всегда приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Троицу отмечают три дня. В народе их также называют Зелеными праздниками.

Троица 2021 – история

Через 50 дней после Пасхи на святых апостолов Иисуса Христа сошел Святой Дух, символизирующий триединство Бога.

В этот день Иисус наделил своих последователей даром говорить на разных языках.

Всю неделю после Троицы называют Зелеными праздниками. По легенде, именно в этот период Бог создал землю и засеял ее разнообразной зеленью.

Поэтому храмы и дома на Троицу украшают ветками березы, клена и другой зелени. Это символизирует обновление души.

Традиции на Троицу 2021

Готовятся к Троице заранее. В Зеленую субботу дом украшают свежими ветками ивы, клена, березы, липы, разными цветами и душистыми травами, а пол – осокой. Хозяйки пекут пироги, а в некоторых регионах красят яйца в зеленый цвет.

А еще поминают умерших родных – это Троицкая родительская суббота. В храмах ставят свечи за упокой и заказывают панихиду.

В Зеленое воскресенье верующие идут в церковь на службу и святят ветки березы и другую зелень. Букет приносят домой и хранят как оберег от всякой нечисти.

Принято также ходить друг к другу в гости, а на улице устраиваются массовые гуляния и ярмарки.

Молодежь в языческие времена водила хороводы с песнями, а девушки гадали на венках, опуская их в реку. Если потерялся из виду – скоро посватают.

Традиционно именно на Троицу нужно свататься, а играть свадьбу – на Покров (14 октября).

В Зеленый понедельник – День Святого Духа, или Богодухов день – священники после службы в храмах шли в поле, чтобы читать молитвы о благословении на будущий урожай.

В этот день в колодцах освящали воду, а парни выбирали себе невест. Был популярен обряд вождения Тополя. Для этого выбирали самую красивую девушку в деревне. Украсив ее венками со свежих цветов и лентами, Тополь водили по улицам. Встретить ее считалось большой удачей.

Кстати, на Троицу девушки умывались росой – чтобы надолго сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать на Зеленые праздники

Главный запрет – нельзя работать на земле (копать, полоть, косить траву, колоть дрова и сажать растения).

Опасно купаться – русалки могут защекотать до смерти. Они выходят из рек, устраивают игры и живут в лесах до Петрова дня (12 июля).

Запрещена любая тяжелая работа, а также стирка, уборка и шитье.

Нельзя играть свадьбы, проводить обряды венчания и крещения.

Выбрасывать зелень, которой украшают дома на Троицу, запрещено – только сжигать.

Выходить из дома без крестика на шее, потому что в этот период просыпается нечистая сила.

В 2021 году Троица выпадает на воскресенье, а это значит, что украинцы получат дополнительный выходной. Сколько выходных на Троицу 2021 — читайте на Фактах ICTV.