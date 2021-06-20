День отца 2021 – история праздника

В Украине День отца в 2021 году будут отмечать в третье воскресенье первого месяца лета, 20 июня.

На государственном уровне роль отца в воспитании детей признали в 2019 году. Тогда пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом официально внедрил День отца в стране.

Основная цель праздника – укрепить институт семьи как основу общества.

День отца начали отмечать в США с 1966 года. Кроме этого, его празднуют в Великобритании, Канаде, Японии, Франции, Ирландии.

В Италии, Швейцарии, Испании, Португалии День отца отмечают 19 марта. Польша и Никарагуа выбрали дату 23 июня, а Люксембург – 7 октября.

Основательницей Дня отца считают американку Сонору Смарт Додд из штата Вашингтон. Она написала в Spokane Ministerial Alliance письмо с предложением внедрить праздник, поскольку, как заявила она, несправедливо, что существует только День матери.

Отец Соноры, Уильям Джексон Смарт, самостоятельно воспитывал шестерых детей после смерти своей жены, поэтому дочь решила таким образом отблагодарить ему за его труд.

В 1916 году президент США Вудро Вильсон одобрил идею празднования Дня отца, а в 1966 году по решению президента Линдона Джонсона праздник начали отмечать на официальном уровне.

Есть у пап, кроме официального праздника, и неофициальный – Всенародный день отца. Он приходится на третье воскресенье первого месяца осени. В этом году это будет 19 сентября.

Эту дату в 2009 году предложил Международный центр отцовства и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства, чтобы подчеркнуть роль отца в семье.

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