Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы, который в 2021 году приходится на 20 июня.

Глава государства отметил, что в настоящее время мы испытываем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением.

— Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский также пожелал гражданам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний по случаю церковного праздника.

На Троицу в 2021 году приходится три выходных дня — 19, 20 и 21 июня. Это государственный праздник, который в этом году выпадает на воскресенье — по этой причине украинцы будут отдыхать в понедельник.

В то же время запреты на Святую Троицу предусматривают, что верующие в этот день должны отказаться от домашней работы. Помыть или замести пол, а также зашить вещи лучше в другой день после праздника.