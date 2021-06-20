Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы, который в 2021 году приходится на 20 июня.

Глава государства отметил, что в настоящее время мы испытываем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением.

— Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский также пожелал гражданам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний по случаю церковного праздника.

На Троицу в 2021 году приходится три выходных дня — 19, 20 и 21 июня. Это государственный праздник, который в этом году выпадает на воскресенье — по этой причине украинцы будут отдыхать в понедельник.

Читайте
Троица 2021 - поздравления в открытках

В то же время запреты на Святую Троицу предусматривают, что верующие в этот день должны отказаться от домашней работы. Помыть или замести пол, а также зашить вещи лучше в другой день после праздника.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка