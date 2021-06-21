День летнего солнцестояния в 2021 году приходится на понедельник, 21 июня.

День продлится около 17 часов и считается самым длинным в году. Ночь, соответственно, будет самой короткой.

Вычислить день летнего солнцестояния нетрудно: обычно он приходится на 21 июня, а вот в високосные годы — на 20 июня.

Десятки народов мира считают, этот день особенный и имеет магическую энергетику.

Магия дня летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния был связан с праздником Ивана Купала. Однако когда украинцы перешли на григорианский календарь, эти два праздника стали отличаться на период в две недели.

Наши предки верили, что в эту ночь объединялись все четыре стихии — вода, огонь, земля, воздух. А поверья рассказывают о том, что в этот день человек может жизнь изменить к лучшему.

День летнего солнцестояния всегда сопровождался различными обрядами и ритуалами.

Ритуалы на день летнего солнцестояния

Считалось, что нырнув в реку, человек выздоравливал от различных болезней и заряжалась положительной энергией.

Как и на Купала, девушки плели венки, чтобы узнать свою судьбу. Их пускали на воду, и если он плыл и не тонул — жизнь сложится хорошо.

Также в ночь на день летнего солнцестояния можно ускорить замужество молодой женщины. Нужно, чтобы девушка собрала 12 различных трав или цветов и положила их себе под подушку. В частности, она должна была сказать такие слова: Ароматы лугов, ароматы поля, отнесите меня в сонное раздолье. Лягу девушкой, проснусь женой.

Утром такой букет нужно было завернуть в бумагу и сжечь.

Также с помощью отдельных цветов можно было привлечь к себе любовь — календулы, лаванды, розмарина, подсолнечника, вербены, дуба, рябины, папоротника.

Украинцы еще считали, что смотря на солнце в этот день, нужно загадывать желания, которые обязательно должны осуществиться.

В день летнего солнцестояния популярным гаданием было гадание на суженого. Девушки плели венки и бросали его в воду. Если он будет плыть быстро — замужество будет скоро, если утонет — женщину ждет одиночество.

Чтобы привлечь к себе богатство и деньги, хозяин должен был собрать всю мелочь из своего кошелька и закопать под порогом своего дома.

Ритуалы на изменения в жизни

В самый длинный день в году люди верили, что можно кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

Считалось, что всю ночь на день летнего солнцестояния нужно просидеть вблизи источника или колодца и каждый час выпивать из них стакан воды и сказать: Как вода бежит — меняется, так и жизнь моя изменится.

Другим обрядом, который мог изменить жизнь, было переворачивание всех предметов быта в доме. Во время таких действий нужно было говорить: Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем.

Интересно, что в 2021 году день летнего солнцестояния приходится на период ретроградного Меркурия (30 мая — 23 июня).

Подробнее о периодах и влиянии ретроградного Меркурия читайте в материале Фактов ICTV.