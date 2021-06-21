Куда пойти в Киеве на День Конституции 2021: афиша мероприятий

Уже в понедельник, 28 июня, украинцы будут праздновать День Конституции Украины. Это государственный выходной, в который пройдет немало мероприятий.

Куда пойти на День Конституции в Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Джаз на крыше

Если вы любитель джаза и романтической атмосферы, тогда этот концерт для вас. В этот вечер в центре Киеве на крыше ЦУМа будут выступать Родион Иванов, Дмитрий Бобин Александров, вокалистка Алена Карась и другие звезды украинского джаза.

Адрес: ул. Крещатик, 38 (крыша ЦУМа).

Время: первый концерт — 18.30, второй — 20.30.

Цена: 350-550 грн.

Киев на высоте

Экскурсия Киев на высоте пройдет на крыше одного из самых высоких зданий столицы — ТРЦ Gulliver. Это уникальная возможность увидеть панораму Киева с 34 этажа, сделать красивые фотографии и просто насладиться атмосферой.

Кроме того, экскурсия является благотворительной, часть денег пойдет на помощь онкобольным детям.

Адрес: Спортивная площадь, 1 А (у входа в ТРЦ Gulliver, со стороны ул. Эспланадная).

Время: 12.30 (продолжительность 1,5 часа).

Цена: 450 грн.

НеАнгелы

Один из последних открытых концертов группы НеАнгелы состоится на День Конституции — 28 июня. Зрителей ожидает яркое шоу и зажигательные песни, которые знают многие, ведь почти каждый трек дуэта попадал в хит-парады Украины.

Адрес: Венецианский остров, 1 (Bakkara River Party).

Время: 20.00.

Цена: 1000-2200 грн.

Секретный Киев

Хотите узнать что-то секретное, малоизвестное и интересное о столице Украины? Тогда эта экскурсия для вас. Тайные дворики, неизведанные подъезды и мистические места. Даже если вы киевлянин, то не стоит думать, что знаете город вдоль и поперек. Возможно Киев заиграет для вас новыми красками.

Адрес: Михайловский переулок, 8.

Время: 17.00 (продолжительность три часа).

Цена: 250 грн.

Ніч яка місячна. Лучшие украинские песни

Под звездным небом Александр Порядинский исполнит собственные современные версии украинской музыкальной классики. Также исполнитель вместе со своей командой подготовят новый материал, который станет основой выступления.

Если вы хотите послушать украинские песни в современной интерпретации, тогда смело идите на концерт. Звездное небо и романтическая атмосфера подарят вам незабываемые эмоции.

Адрес: ул. Симона Петлюры, 4 (Caribbean Club Concert Hall).

Время: 19.00.

Цена: 390-750 грн.