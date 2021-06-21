Гороскоп на неделю, с 21 по 27 июня 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

На этой неделе происходит довольно много астрологических событий. 21 июня у нас день летнего солнцестояния, а Солнце переходит в знак Рака. 23 июня разворачивается Меркурий и переходит из ретроградного в директное движение. Это означает, что до 23-го действуют рекомендации относительно ретроградного Меркурия. А вот потом уже можно делать крупные покупки.

Кроме того, должно наступить оживление в деловом общении, подписании договоров и т.д. Однако стоит понимать, что на протяжении этой недели Меркурий еще будет достаточно медленным. Это означает, что позитивный посыл на будущее есть, но динамики пока не наблюдается.

Гороскоп для Овнов

У Овнов наиболее напряженным может быть конец недели. Речь идет о полнолунии (25 и 26 июня). Могут возникнуть сложности в работе и в отношениях в семье. Вам будет трудно балансировать между карьерой и домом. Могут возникнуть резкие выяснения отношений, проявления ревности. Сложности могут возникнуть в общении с начальством, вышестоящими людьми, а также с родителями. Вам будет сложно заниматься своими любимыми делами. Нужно просто потерпеть, и не создавать напряжении для окружающих.

Гороскоп для Тельцов

Тельцы могут столкнуться с непониманием со стороны близких людей (родственников, друзей, соседей). Этот период не подходит для поездок. Могут возникнуть сложности со здоровьем. В это время важно эмоционально себя держать в руках, ведь именно это поможем вам достичь необходимых целей. Хотя не стоит забывать, что неделя медленная, поэтому без резких движений.

Гороскоп для Близнецов

Близнецам стоит еще немного потерпеть. Для представителей этого знака поворот Меркурия — это важный момент, после которого наступает облегчение. В начале недели вы можете наделать спонтанных покупок, потратив много денег. Со своей стороны конец недели совсем не подходит для крупных покупок. При этом вы можете привлечь деньги в свою жизнь. Лучше направить все силы на развитие своего дела, так как проекты, которые вы начинаете сейчас, могут принести значительную прибыль.

Гороскоп для Раков

Ракам пора подводить итоги за прошедший год, выстраивать планы. У вас могут возникнуть напряженные отношения с партнерами. В это время в личных отношениях возможна ревность, месть и непорядочное отношение со стороны партнеров. Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации. Самым критичным периодом будет 24-27 июня. Ради заработка денег придется вкладывать больше энергии, но результат вас порадует.

Гороскоп для Львов

На этой неделе ваши отношения с партнерами будут развиваться в сторону выстраивания рамок, ограничений. В целом, эта тенденция будет сохраняться на протяжении двух недель, поэтому настройтесь на длительную борьбу. Это может касаться и договоренностей с партнерами в бизнесе, в том числе заграничными. Ближе к концу недели поберегите здоровье. Стоит внимательнее относиться к тому, что вы едите.

Гороскоп для Дев

Девы после 23 июня могут ощутить облегчение, в частности относительно работы, карьеры. Хороший период для светского общения, посещения интересных мероприятий. Будьте очень внимательны относительно своего здоровья. Нужно рационально расходовать свои ресурсы, так как перенапряжение может иметь негативные последствия для самочувствия. Этот период не подходит для решения бытовых вопросов.

Гороскоп для Весов

Для Весов это будет достаточно напряженная неделя, особенно в части отношений с партнерами. Постарайтесь не устраивать сцен ревности, даже если они вам кажутся обоснованными, так как эта ситуация может оказаться слишком тяжелой для вас. В то же время на работе вы можете объединить людей вокруг своей цели или начать новый проект. С деньгами в этот период нужно обращаться осторожно, так как можете потерять их на равном месте или приобрести ненужную вещь. Если вы проходите обучение или сдаете экзамены, то эта неделя будет более удачной, чем предыдущая. Для вас главное держать эмоции под контролем.

Гороскоп для Скорпионов

На работе сгущаются тучи, все больше времени нужно уделять обычным делам. Процессы на этой недели будут тормозиться. Ваши домашние будут недовольным тем, сколько времени вы проводите на работе. В этот период вам придется выстраивать четкие границы между работой и домом. С близкими людьми могут быть некие выяснения отношений, особенно ближе к концу недели, 24-25 июня.

Гороскоп для Стрельцов

Благоприятное время для обустройства дома, приема гостей, общения с друзьями. Однако вам стоит проявлять понимание в это время, так как сейчас люди могут быть напруженными и резкими в вопросах отстаивания своих идей и интересов. В финансах стоит быть осторожней, ваша щедрая натура может сыграть с вами злую шутку. В это время лучше откладывать деньги. Тем более, чтобы получить оплату за ваш труд, вам придется вступить в конфликт.

Гороскоп для Козерогов

Для Козерогов неделя будет напряженной, особенно ближе к 24-25 июня. В этот период накал страстей возможен во взаимоотношениях с партнерами, могут присутствовать темы ревности, мести. Желательно на это время не планировать выяснение отношений. Также некие конфликты могут возникать и в рабочем коллективе. Вас могут подвергнуть критике. Кроме того, вы можете обнаружить в коллективе своих явных врагов. В целом, это несколько конкурентная неделя, а вы не в самой сильной позиции.

Гороскоп для Водолеев

У Водолеев ближайшие две недели будут накаляться отношения с партнерами. В семейной жизни вы можете столкнуться с препятствиями относительно, желаемых перемен. На работе дела будут идти, возможно, не совсем так, как бы вам хотелось. В целом, в вопросах семьи, дома, работы будет сохраняться напряжение. В этот период вас может спасти только оптимизм. Кроме того, стоит уделить внимание своему здоровью, восстановить свои ресурсы. В это время вы можете сделать хорошее приобретение или получить подарок.

Гороскоп для Рыб

Рыбам стоит черпать силы в отношениях с детьми, хобби, отдыхе. У вас возможно обострение хронических заболеваний, поэтому постарайтесь пожалеть себя. В то же время возможен творческий кризис или выяснения отношений с друзьями. Поэтому это не лучшее время для отдыха в большой компании, особенно это касается выходных.

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