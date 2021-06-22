Люстры с дизайнерским решением: абажур как элемент декора

Люстры с абажуром

Подвесной светильник с абажуром излучает рассеянное мягкое свечение, делая обстановку уютной, а интерьер – законченным.

Такая люстра отлично впишется в спальню, столовую или детскую. Потолочные люстры с абажуром крепятся непосредственно на поверхность, поэтому подходят для комнат с низкими потолками.

Виды и формы люстр с абажурами

В зависимости от замысла дизайнера, плафоны отличаются и по форме. В основном, распространены вариации на тему конуса или цилиндра, но встречаются также и треугольные, и квадратные.

Можно разместить один большой или несколько маленьких абажуров. Выбор будет зависеть от величины комнаты, высоты ее потолков и желаемого эффекта. Люстры для комнат с низкими потолками отличаются своей формой, габаритами, количеству источников света.

Текстильные люстры в интерьере

Стилистические решения требуют различных подходов. Абажур берет свое начало в классическом интерьере, но современные материалы и подходы позволяют вписать его практически в любую обстановку.

Прованс, кантри и другие сельские стили дополнит коричневый тканевый плафон из ситца, с декором из кружев, подвесок из дерева, кости и других природных материалов.

Ретро и винтаж поддержат текстильные люстры из ниток, с бахромой, отделкой из бархата, хрустальными подвесками и искусственно состаренного корпуса.

В интерьерах с оформлением в восточном стиле выбранное направление подчеркнет белый абажур из рисовой бумаги или текстурного полотна.

В хай-тек, фьюжн или футуризме органично впишется фантазийный светильник со стеклянным, металлическим или обтянутым металлизированной тканью плафоном.

Минимализм и скандинавский стиль приветствуют минимум декора и чистые монохромные цвета. Сюда отлично подойдет простая белая или черная текстильная люстра.

Особенности светильников с тканевыми абажурами

В текстильных люстрах есть определенная специфика, которую необходимо учитывать перед покупкой:

современные ткани для абажуров выпускаются со специальными влаго- и пылеотталкивающими пропитками (безопасными для людей и животных). Однако осторожно следует вешать текстильный плафон над кухонной рабочей поверхностью;

в помещениях с разной высотой потолков можно использовать различный тип монтажа: потолочный – для низких помещений, подвесной – для высоких;

– для низких помещений, – для высоких; текстиль для абажуров может быть различным. Роскошно выглядит шелк, но более практичным является ситец;

декор может полностью изменить общее восприятие осветительного прибора;

хрустальный подвес будет ассоциироваться с классикой, а растительный орнамент – с флористикой.

Люстры из текстиля – эффектные и практические светильники. Их можно подобрать под любой вкус и интерьер.

Они дополняют и превращают обстановку до неузнаваемости, делая освещение мягким, комфортным для восприятия и приятным для глаз. Купить люстру, специально спроектированную для натяжного потолка, недорого можно в магазине Brille.