День летнего солнцестояния 2021: гороскоп для всех знаком зодиака

Подробный гороскоп на день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

21 июня в 06.32 по киевскому времени Солнце входит в знак Рака — день летнего солнцестояния — самый длинный день в году.

День летнего солнцестояния ознаменует старт астрономического лета. Также это начало знака зодиака Рак. Этот знак принадлежит к водной стихии — восприятие, адаптация, наполнение. Эти качества усиливаются за счет движения Солнца по Раку.

Когда Солнце в транзите по знаку Рака, то у людей появляется более сильная привязанность к семье, детям, дому.

С 21 июня по 22 июля (Солнце в Раке) — период эмоционального подъема, проницательности, любви, творчества, а также более тонкого мироощущения.

Знаком зодиака Рак управляет Луна — многоликая и переменчивая. В день летнего солнцестояния Луна пребывает в Скорпионе, имея там статус падения, но остается магической и таинственной. День летнего солнцестояния — день силы, а это означает, что многие смогут обрести нужные ресурсы из прошлого — это поможет обрести больше жизненной энергии.

В этот период Меркурий замедляется, становится стационарным, а с 24 июня переходит в директное движение. Стоит обратить внимание, что летнее солнцестояние проходит под патронатом двух стационарных планет, речь идет о Меркурии и Юпитере. Это означает, что энергия этого дня закрепится надолго.

Рак, Скорпион и Рыбы — тригон стихии Вода, которая имеет дело с прошлым, кармой, условными реакциями, которые в настоящее время стали инстинктивными, а проявляются через эмоции и родовые связи. Главным принципом Воды считается постоянство внутреннего, при внешней изменчивости.

Еще из далекого прошлого день летнего солнцестояния считался отличным периодом для духовных практик, обрядов, загадывания желаний. Кроме того, стоит заняться в этот день составлением планов на ближайшие полгода до зимнего солнцестояния.

В день летнего солнцестояния нужно наполнить жизнь комфортом и любовью. Для этого стоит отказаться от контактов с неприятными персонажами и принудительной работы. Ваше состояние в этот день — важный аспект, так как в астральном плане вы будете формировать фон на полгода вперед.

Сильный акцент стихии Воды в день силы 21 июня – стационарный Юпитер в Рыбах, Солнце в Раке, Луна в Скорпионе — поможет понять кармические связи с родителями.

В период с 21 июня по 22 июля у многих получится избавиться от неких блоков внутри себя, восстановить связь с родными, исправить ошибки, развязать кармические узлы и наладить свою судьбу. Кроме того, нелишним будет провести глубокий самоанализ и просить решений для себя.

Также в день летнего солнцестояния уделите внимание стихиям Огня и Воды — можете искупаться в водоеме, разжечь костер.